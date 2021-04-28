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28.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

В США готовят новые заявления для рынков: Как отреагирует рубль

Текст: Георгий Панин
Первые два дня недели прошли исключительно спокойно для курса рубля. Он практически не сдвигался от отметок 75 рублей за доллар и 90,5 рубля за евро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, объяснил причины дальнейшего равновесия рубля и анонсировал главное событие для валютного рынка:

Фото: iStock
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- Окончание на этой неделе налогового периода и продажи валюты экспортерами прекращает относительную поддержку рубля. Но его несколько укрепляет сохранение высоких нефтяных цен (более 65 долларов за баррель Brent). А их стимулирует объявленное во вторник решение министров стран ОПЕК+ оставить без изменения добычу нефти.

В таком сбалансированном состоянии рынок откроется и сегодня близко к указанным котировкам рубля. Но есть и другая веская причина равновесия цены. Это не спокойное взвешенное состояние, а, скорее, напряженность ожидания главного события недели. В среду вечером по московскому времени состоится очень важное для инвесторов заседание ФРС США и пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла. Все это способно значимо повлиять на мировой финансовый рынок.

Интрига заключаются в следующем. В последние месяцы ФРС активно наращивает денежное стимулирование экономики, противодействуя последствиям пандемии. Это способствует ослаблению доллара на международном рынке и росту цен рисковых активов, включая сырье, фондовые индексы и рубль.

Но ситуация с экономическим ростом в США и мире улучшается. И многие наблюдатели предполагают услышать от регулятора намеки на более раннее, чем анонсировалось, сворачивание мягкой политики.

Если такие посылы прозвучат от Федрезерва, доллар получит поддержку, а рисковые активы - коррекцию вниз. Для рубля данная ситуация была бы негативной.

Однако ФРС постоянно утверждает, что сворачивать денежные "вливания" в экономику рано, даже несмотря на позитивные показатели. Необходима твердая уверенность, что отрицательные проявления пандемии преодолены. Тем временем, заседание проходит на фоне вспышки заболевания в Индии, Латинской Америке. Поэтому весьма возможно заявление, что мягкая кредитно-денежная политика сохранится до 2023 года, как и утверждалось ранее.

Причем именно второй вариант заявлений более вероятен. В таком случае доллар может продолжить постепенное ослабление к основным валютам. А рисковые активы и рубль получат поддержку.

Фото: iStock
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В зависимости от конкретных нюансов решений ФРС и иных факторов до конца недели для рубля могут быть несколько вариантов. Доллар может опуститься к 73,5-74 рублям, евро - к 88,8-89,5 рубля. Либо, при более жестких заявлениях Федрезерва, котировки способны подняться к 76-76,7 рубля за доллар и 91,5-92,2 рубля за евро.

Помимо этого события, инвесторы обратят внимание в ближайшие дни на данные по запасам нефти в США и речь главы ЕЦБ Кристин Лагард в среду. А также на сообщения по ВВП США и Международным резервам ЦБ РФ в четверг, на данные по ВВП и инфляции в еврозоне в пятницу.

На более длительный горизонт, в мае, помимо данных факторов, на рубль в основном станут влиять прежние драйверы. Это геополитическая ситуация и санкционная риторика, динамика пандемии и деловой активности в России и мире. А также склонность к рискам и цены сырья на рынках, спрос на российские ценные бумаги и иные активы.

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