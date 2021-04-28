Новости

Цифровые люди: студенты обсудили влияние цифры на молодежь 07:24
Лавров: Войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать 07:14
Врачи объяснили, как распознать укус инфицированного клеща 06:57
В США пострадавшие от пандемии рестораны смогут воспользоваться грантами 06:47
В Индию начали поступать жизненно важные медицинские средства со всего мира 06:25
Беспилотники смогут ездить по дорогам Британии уже в этом году 06:20
В Бурятии издали новый закон, чтобы спасти четырехмесячную девочку 05:42
Инфекционист рассказал, как избежать всплеска заболеваемости COVID-19 05:33
Вильфанд назвал регионы с комфортной для отдыха в мае погодой 05:24
Власти Кубы отменили туристическую выставку FITCuba из-за коронавируса 04:56
Лавров анонсировал скорое оглашение списка недружественных стран 04:19
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире 03:52
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России 03:30
Байден обратится к конгрессу с первой программной речью 28 апреля 02:37
Видео: В Персидском заливе американцы открыли огонь по военным Ирана 02:10
В ВОЗ сообщили о распространении новых штаммов COVID-19 в мире 01:58
В Росгидромете рассказали, когда в Москву вернется тепло 01:33
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе 01:25
Космический грузовик "Прогресс МС-14" отстыкуют от МКС и затопят 00:40
Часть дипломатов США покинет Афганистан вместе с выводом войск 00:31
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе на собственной мине 00:14
Вильфанд пообещал россиянам теплое лето 27.04.2021
Французские военные заявили Макрону о риске развала страны 27.04.2021
Лавров: Россия предлагала США обнулить конфликт 27.04.2021
Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста 27.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 06:47
Рубрика: В мире

В США пострадавшие от пандемии рестораны смогут воспользоваться грантами

Текст: Максим Макарычев
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Рестораны в США, пострадавшие от пандемии, начиная с мая смогут воспользоваться новой программой безвозвратных государственных субсидий. Гранты предоставит Фонд восстановления ресторанов объемом 28,6 миллиарда долларов, управляемый Администрацией малого бизнеса и утвержденный в рамках пакета мер по борьбе с коронавирусом. Рестораны и сети питания могут подавать заявки на получение средств в размере до 10 миллионов долларов на бизнес и до пяти миллионов долларов на одно заведение.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
США показали самый низкий прирост населения со времен Великой депрессии

Владельцам ресторанов в 2020 году пришлось столкнуться с закрытием из-за коронавируса, экономическим спадом, сбоями в цепочке поставок, медленным возвращением клиентов и персонала, затратами на внедрение новых мер и процедур по смягчению последствий коронавируса. Владельцы заведений проявили изобретательность, установили столы на террасах и обогреватели, изменили меню и переключились на доставку и самовывоз, отмечает NBC News. Многим из пришлось уволить персонал и сократить часы работы. Другие предлагали подарочные карты по сниженным ценам, чтобы увеличить доходы.

По данным Национальной ассоциации ресторанов, в прошлом году временно или навсегда закрылись более 110 тысяч заведений. Общий объем продаж в отрасли упал на 240 миллиардов долларов по сравнению с планируемыми ожиданиями. По данным экспертов, только в марте этого года ресторанные продажи выросли более чем на 13 процентов до 62 миллиардов долларов, что является самым большим месячным ростом за последние 12 месяцев.

"Рестораны являются ядром наших кварталов и стимулируют экономическую активность на главных улицах страны. Они относятся к числу предприятий, которые больше всего пострадали и нуждаются в поддержке, чтобы пережить эту пандемию", - подчеркнула администратор Фонда восстановления ресторанов Изабелла Гусман.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров: Войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать
Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета