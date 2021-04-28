В США пострадавшие от пандемии рестораны смогут воспользоваться грантами

Рестораны в США, пострадавшие от пандемии, начиная с мая смогут воспользоваться новой программой безвозвратных государственных субсидий. Гранты предоставит Фонд восстановления ресторанов объемом 28,6 миллиарда долларов, управляемый Администрацией малого бизнеса и утвержденный в рамках пакета мер по борьбе с коронавирусом. Рестораны и сети питания могут подавать заявки на получение средств в размере до 10 миллионов долларов на бизнес и до пяти миллионов долларов на одно заведение.

Владельцам ресторанов в 2020 году пришлось столкнуться с закрытием из-за коронавируса, экономическим спадом, сбоями в цепочке поставок, медленным возвращением клиентов и персонала, затратами на внедрение новых мер и процедур по смягчению последствий коронавируса. Владельцы заведений проявили изобретательность, установили столы на террасах и обогреватели, изменили меню и переключились на доставку и самовывоз, отмечает NBC News. Многим из пришлось уволить персонал и сократить часы работы. Другие предлагали подарочные карты по сниженным ценам, чтобы увеличить доходы.

По данным Национальной ассоциации ресторанов, в прошлом году временно или навсегда закрылись более 110 тысяч заведений. Общий объем продаж в отрасли упал на 240 миллиардов долларов по сравнению с планируемыми ожиданиями. По данным экспертов, только в марте этого года ресторанные продажи выросли более чем на 13 процентов до 62 миллиардов долларов, что является самым большим месячным ростом за последние 12 месяцев.

"Рестораны являются ядром наших кварталов и стимулируют экономическую активность на главных улицах страны. Они относятся к числу предприятий, которые больше всего пострадали и нуждаются в поддержке, чтобы пережить эту пандемию", - подчеркнула администратор Фонда восстановления ресторанов Изабелла Гусман.