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28.04.2021 03:52
Рубрика: Общество

В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире

Почти 5,7 миллиона случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе. Заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Фото: AFP/TAUSEEF MUSTAFA
В ВОЗ сообщили о распространении новых штаммов COVID-19 в мире

"В глобальном плане девятую неделю подряд продолжался рост заболеваемости коронавирусом", - цитирует ТАСС специалистов. Отмечается, что смертность за неделю увеличилась на 5% - скончались еще 87 тысяч человек. По данным на 25 апреля, всего в мире зафиксировано 146 067 511 случаев инфицирования и 3 092 497 летальных исходов.

Самым заметным рост заболеваемости COVID-19 стал в Юго-Восточной Азии, к которой ВОЗ относит в том числе Индию, - на 49%. При этом в Европе отмечено снижение числа заболевших на 12%, в Африке - на 9%, а в Северной и Южной Америке - на 8%. Смертность существенно выросла в Юго-Восточной Азии - на 81%.

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