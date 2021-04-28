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28.04.2021 08:52
Рубрика: В мире

Вечный огонь озарит путь антифашистской борьбы в Словакии

Текст: Александр Борисов
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Фото: Пресс-служба РИО Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Фото: Пресс-служба РИО
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Фото: Пресс-служба РИО

Пятого мая председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин примет участие в церемонии передачи частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Словакию, сообщила пресс-служба РИО.

Фото: mil.ru
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"Частица Вечного огня у стен Кремля будет передана участникам гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии", после чего словацкие байкеры в рамках историко-мемориальной акции "Путь героического огня" зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах 150 населенных пунктов, в том числе в Братиславе, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банске Быстрице, - подчеркивается в заявлении. - По словам участников объединения, зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной армии, освободившим страну от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Церемония приурочена к предстоящему Дню Победы".

Напомним, что Вечный огонь в Александровском саду был зажжен 8 мая 1967 года. С первого дня хранителями пламени являются сотрудники АО "МОСГАЗ". Для торжественной церемонии передачи частицы Вечного огня в рамках акции "Путь героического огня" будет использоваться специальное оборудование, разработанное АО "МОСГАЗ", - факел, обеспечивающий стабильность горения при любой погоде, и переносное газогорелочное устройство. 27 таких устройств в настоящее время хранятся в краеведческих музеях Городов воинской славы нашей страны.

Между тем 29 апреля в Музее Победы Сергей Нарышкин откроет Международную просветительско-патриотическую акцию "Диктант Победы", которая будет проводиться уже третий год подряд. Для участия в проекте в офлайн-режиме откроется более 15 тысяч площадок, в том числе в малых населенных пунктах России. Как и год назад, площадки для "Диктанта" создаются на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС, на предприятиях "Городов трудовой доблести", объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС. За рубежом площадки откроются при содействии Россотрудничества. Ожидается, что участие в "Диктанте Победы" примут свыше миллиона человек.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Фото: Пресс-служба РИО
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