Власти Кубы отменили туристическую выставку FITCuba из-за коронавируса

Власти Кубы приняли решение отменить из-за пандемии COVID-19 запланированную на 3-8 мая Международную туристическую выставку FITCuba, которая должна была быть посвящена России как одному из лидеров по числу туристов на кубинском рынке.

"Учитывая ситуацию с распространением COVID-19 во всем мире, проведение 40-й Международной туристической выставки FITCuba 2021, которая должная была состояться с 3 по 8 мая в Варадеро, откладывается", - говорится в заявлении кубинского министерства туризма.

"Новая дата проведения выставки будет определена позже", - отметили в минтуризма, поблагодарив за понимание всех, кто способствует развитию кубинского турсектора.

Юбилейная, 40-я по счету, туристическая выставка была запланировала еще на 2020 год, а почетным гостем мероприятия должна была стать Россия, как страна, демонстрирующая динамичный прирост отправляемых на Кубу туристов. Из-за пандемии FITCuba была перенесена на май 2021 года. Однако ситуация с COVID-19 по-прежнему не позволяет организовать это мероприятие: на Кубе, несмотря на частичное открытие страны для туристов, сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка, а воздушное сообщение с Островом Свободы все еще ограничено.