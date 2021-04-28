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Рубрика: В мире

Власти Кубы отменили туристическую выставку FITCuba из-за коронавируса

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Власти Кубы приняли решение отменить из-за пандемии COVID-19 запланированную на 3-8 мая Международную туристическую выставку FITCuba, которая должна была быть посвящена России как одному из лидеров по числу туристов на кубинском рынке.

Фото: iStock
Первый рейс с российскими туристами прибыл в кубинский Варадеро

"Учитывая ситуацию с распространением COVID-19 во всем мире, проведение 40-й Международной туристической выставки FITCuba 2021, которая должная была состояться с 3 по 8 мая в Варадеро, откладывается", - говорится в заявлении кубинского министерства туризма.

"Новая дата проведения выставки будет определена позже", - отметили в минтуризма, поблагодарив за понимание всех, кто способствует развитию кубинского турсектора.

Юбилейная, 40-я по счету, туристическая выставка была запланировала еще на 2020 год, а почетным гостем мероприятия должна была стать Россия, как страна, демонстрирующая динамичный прирост отправляемых на Кубу туристов. Из-за пандемии FITCuba была перенесена на май 2021 года. Однако ситуация с COVID-19 по-прежнему не позволяет организовать это мероприятие: на Кубе, несмотря на частичное открытие страны для туристов, сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка, а воздушное сообщение с Островом Свободы все еще ограничено.

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