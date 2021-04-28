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28.04.2021 23:19
Рубрика: В мире

Во Франции арестованы члены знаменитых "Красных бригад"

Текст: Максим Макарычев
В среду во Франции были арестованы несколько бывших членов "Красных бригад", агрессивной леворадикальной итальянской террористической группировки, действовавшей в 1970-х и 1980-х годах и наводившей ужас на Италию и Европу.
Фото: EPA
Французские военные предупредили Макрона о риске внутренней расовой войны

"Красные бригады" и другие группировки боевиков совершали акты насилия в Италии в так называемые "Годы руководства". Период с конца 1960-х до начала 1980-х годов получил свое название из-за огромного количества выпущенных пуль. "Красные бригады" были обвинены в многочисленных убийствах, включая похищение и убийство в 1978 году бывшего премьер-министра Италия Альдо Моро, сообщает ВВС.

Семь взятых под стражу беглецов, все, кроме одного бывшего члена "красных бригад", были признаны виновными в убийстве и похищении людей несколько десятилетий назад, но позже нашли убежище во Франции. По словам официальных лиц, полиция ведет поиски еще трех человек, которых не было дома, когда французская полиция выполнила ордера на их арест.

В заявлении в среду, прозвучавшем в офисе президента Франции Эмманюэля Макрона, говорится, что Италия выдала ордера на арест после месяцев обсуждения между Парижем и Римом. "Франция, также пострадавшая от терроризма, понимает необходимость справедливости для жертв", - говорится в заявлении Елисейского дворца. В офисе Макрона сообщили, что Италия изначально просила арестовать 200 разыскиваемых лиц. Премьер-министр Италии Марио Драги, вступивший в должность в феврале, приветствовал действия Франции. В своем заявлении он сказал, что "варварские действия", совершенные боевиками группировки, "оставили открытую рану" итальянцам.

Выступая на радио France Inter, министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин сказал, что теперь суд должен решить, будут ли арестованные экстрадированы в Италию. Как сообщает Reuters, прокуратура Парижа заявила, что рассмотрит любой запрос Италии об экстрадиции.

В 1985 году тогдашний президент Франции, социалист Франсуа Миттеран ввел политику отказа от выдачи итальянских крайне левых активистов, бежавших во Францию, если не было доказательств их совершения "кровавых преступлений". Спорная "Доктрина Миттерана" побудила многочисленных итальянских членов леворадикальных группировок, надеявшихся избежать правосудия, бежать во Францию.

Фото: AP Photo/Lewis Joly
Неизвестные повредили 14 полицейских машин под Парижем

В число задержанных входит Джорджио Пьетростефани, соучредитель Lotta Continua - еще одной крайне левой политической группировки, которая уже прекратила существование. Он был заочно осужден в 1997 году за убийство комиссара полиции Милана в 1972 году. Шесть других арестованных были бывшими членами "Красных бригад". Среди них Марина Петрелла, Роберта Каппелли и Серджио Торнаги, которые были приговорены к пожизненному заключению за участие в убийствах и похищениях людей в период расцвета организации. France24 сообщила, что среди задержанных были две женщины и пятеро мужчин. Срок давности на европейские ордера на арест для их поимки, а также на арест Пьетростефани должен был истечь в декабре 2023 года, сообщила итальянская полиция

Численность "Красных бригад" доходила до 25 тысяч человек. За первые десять лет существования "Красными бригадами" было совершено 14 тысяч актов насилия. Главной политической целью группировки якобы было создание марксистского государства в Италии. Она ушла в небытие, когда власти Италии начали агрессивные многолетние репрессии против ее членов. Ирен Террел, адвокат, представляющая интересы пятерых из семи задержанных, осудила то, что она назвала "не имеющим аналогов предательством со стороны Франции". "Эти люди жили под защитой Франции с 1980-х годов, они начали здесь новую жизнь, известную всем, со своими детьми и внуками", - сказала Террел.

В мире Европа Франция

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