Во ФСИН опровергли, что Михаила Абызова доставили в суд на носилках

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Москве сообщили РИА Новости, что болезнь экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова протекает в легкой форме. Также в ведомстве опровергли, что его доставляли на заседания суда на носилках.

Ранее защита экс-министра сообщила, что Михаила Абызова, болеющего коронавирусом, якобы принесли на носилках на заседание суда. Оно проходило в режиме видеоконференцсвязи, а экс-министр участвовал в нем из следственного изолятора. Так что речь шла о том, что его могли принести на носилках из камеры в специальную комнату в СИЗО, где установлена аппаратура для связи с судом.

"Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники следственного изолятора физическую силу и специальные средства к Абызову М.А. не применяли. На носилках на заседание суда он не доставлялся. Состояние здоровья Абызова М.А. удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Он находится под наблюдением врачей, его медицинское обеспечение соответствует требованиям законодательства", - говорится в сообщении тюремного ведомства.

Михаил Абызов находится в СИЗО уже более двух лет, он является фигурантов трех уголовных дел.