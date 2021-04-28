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28.04.2021 08:44
Рубрика: Общество

Врач назвал симптомы для немедленного вызова скорой помощи

Текст: Сергей Бабкин

Нехарактерные для пациента боли и внезапное головокружение являются одними из симптомов, при которых нужно немедленно вызывать врачей. Об этом РИА Новости рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

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Звонить в скорую помощь нужно при внезапных сильных болях в животе и груди. Также должно насторожить резкое головокружение и потливость.

"Если вы видите, что у вашего родственника перекосился уголок рта или появляется смазанная речь - все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать", - отметил Николай Плавунов.

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