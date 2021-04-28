Врачи выяснили, как недостаток сна влияет на мозг человека

От разных форм бессонницы страдает около 30 процентов населения планеты. Недостаток сна и некачественный сон приводят к ряду серьезных проблем, в том числе повышается риск развития деменции в более позднем возрасте.

"Мозг как орган состоит из клеток, нейронов. Недосып приводит к такому явлению, как стресс, то есть влияет на способность нервных клеток правильно работать, размножаться и обеспечивать те или иные функции, как, например, память, внимание и прочие", - заявил aif.ru кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин.

В итоге начинается преждевременное старение головного мозга - нейрогенез. В этом случае замедляется скорость образования новых связей и новых клеток. У людей старше 65 лет повышаются риски сосудистых аварий, в частности, сосудов головного мозга, и опасность заболеть болезнью Альцгеймера возрастает.

При недосыпании, по словам сомнолога, чаще всего страдают префронтальные отделы - это лобные доли, которые отвечают за программирование, контроль и функциональную деятельность. Человек становится эмоционально неустойчивым, в том числе вспыльчивым или слезливым.

Хорошо выспаться помогает здоровый образ жизни, занятия физкультурой и прогулки на свежем воздухе. А прежде чем принимать снотворное или другие медицинские препараты необходимо проконсультироваться с врачом.