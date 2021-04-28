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28.04.2021 13:38
Рубрика: Общество

Вузы объявляют графики учебы на майские праздники

Текст: Мария Агранович
На сайтах вузов стали появляться графики работы и учебы с 1 по 10 мая - дня. Напомним, эти дни, согласно указу президента, обьявлены нерабочими.
Фото: Денис Абрамов/ТАСС Фото: Денис Абрамов/ТАСС
Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Но, по словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, Минобрнауки готовит документ, дающий вузам право самостоятельно определять расписание на эти дни. Но уже сейчас известно, что, например, для студентов РАНХиГС с 1 по 10 мая учебный процесс не будет остановлен, а перейдет в дистанционный формат.

Фото: РИА Новости
Как провести майские праздники

- Согласно приказу по Академии, 3 и 7 мая объявлены учебными, занятия по вузовским программам будут проходить по расписанию с применением электронного обучения и дистанционных технологий, - сообщили "РГ" в пресс-службе вуза.

С 4 по 7 мая лекций и семинаров в академии не будет, но студентам предлагается заниматься самостоятельно: преподаватели выдадут им задания. На сайте Уральского федерального университета свое расписание. Студенты УрФУ будут отдыхать с 1 по 10 мая, а занятия с 3 и 8 мая перенесут на числа с 12 по 21 мая. А вот для преподавателей 3 и 8 мая будут рабочими днями на удаленке, 4-7 мая - нерабочими днями с сохранением зарплаты.

В СПбГУ с 4 по 7 мая будут установлены нерабочие дни. Занятия будут перенесены.

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