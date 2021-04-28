Вышел новый русский трейлер мультфильма Pixar "Лука"

Опубликован большой официальный трейлер нового мультика орденоносной студии Pixar "Лука", в котором "Назови меня своим именем" встречает Лавкрафта и Андерсена. Две с половиной минуты дружбы, солнца, моря, приключений и тренькающей гитары сулят очередной хит для всей семьи.

Действие фильма разворачивается в маленьком прибрежном итальянском городке, где проводят летние каникулы мальчик Лука и его лучший друг, причём оба на самом деле - водоплавающие монстрята из пучин. Что не мешает им веселиться, всячески шалить и водить дружбу с юной человеческой особью, как видим.

Постановщик - Энрико Косароса, дебютант полного метра. До этого он отметился короткометражкой "Луна", предварявшей в своё время сеансы "Храброй сердцем". За неё Косароса удостоился номинации на "Оскар".

Сценарий написали Майк Джонс ("Душа") и Джесси Эндрюс ("Я, Эрл и умирающая девушка").

В широком прокате - с 17 июня. В тот же день состоится релиз и на диснеевском онлайн-сервисе Disney+.