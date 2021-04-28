Новости

Вышел первый трейлер фантастического боевика "Война будущего" 17:24
Умерла актриса Нинель Терновская 16:35
"Маргери Тирелл" из "Игры престолов" впервые стала мамой 14:58
Фэнтези про полубога Перси Джексона станет сериалом 14:47
Вышел русский трейлер "Восстания титанов" Гильермо дель Торо 13:29

Вышел новый русский трейлер мультфильма Pixar "Лука"

Новости
    28.04.2021, 17:54
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Опубликован большой официальный трейлер нового мультика орденоносной студии Pixar "Лука", в котором "Назови меня своим именем" встречает Лавкрафта и Андерсена. Две с половиной минуты дружбы, солнца, моря, приключений и тренькающей гитары сулят очередной хит для всей семьи.

Фото: twitter.com/TheTomorrowWar
Вышел первый трейлер фантастического боевика "Война будущего"

Действие фильма разворачивается в маленьком прибрежном итальянском городке, где проводят летние каникулы мальчик Лука и его лучший друг, причём оба на самом деле - водоплавающие монстрята из пучин. Что не мешает им веселиться, всячески шалить и водить дружбу с юной человеческой особью, как видим.

Постановщик - Энрико Косароса, дебютант полного метра. До этого он отметился короткометражкой "Луна", предварявшей в своё время сеансы "Храброй сердцем". За неё Косароса удостоился номинации на "Оскар".

Сценарий написали Майк Джонс ("Душа") и Джесси Эндрюс ("Я, Эрл и умирающая девушка").

В широком прокате - с 17 июня. В тот же день состоится релиз и на диснеевском онлайн-сервисе Disney+.

Новости

Вышел трейлер приквела мультфильма Pixar "Душа" 13:20
Элизабет Бэнкс перезапустит "Флинстоунов" 12:45
Умер продюсер Мадонны, Синатры и Боба Дилана Эл Шмитт 12:14
СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение 11:58
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
HBO официально объявила о старте работы над приквелом "Игры престолов" 27.04.2021
Вышел русский трейлер хоррора "Толмен. Первый демон" 27.04.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Hulu
Вышел трейлер "Девяти совсем незнакомых людей" с Николь Кидман 26.04.2021
Вышел русский трейлер "Вестсайдской истории" Спилберга 26.04.2021
Вышел русский трейлер "Заклятия 3" с Патриком Уилсоном 23.04.2021
⧣ анимация
Фото: twitter.com/ InformOverload
Режиссер "Муми-троллей" и "Наруто" Осаму Кобаяси умер в 57 лет 25.04.2021
У актера отобрали роль в "Симпсонах" за то, что он не гомосексуалист 24.04.2021
Антологию Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" продлили на третий сезон 20.04.2021