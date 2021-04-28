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28.04.2021 10:00
Рубрика: Культура

Вышел новый трейлер фильма "Красный призрак" с Юрой Борисовым

Текст: Сусанна Альперина

Из партизан времен Великой Отечественной войны сделали супергероев. Именно про них 10 июня в прокат выходит новый фильм "Красный призрак". По словам создателей, такого кино о войне в России еще не снимали. Они преподносят картину, как снятую в лучших традициях Квентина Тарантино. Это означает, что лента с эффектными боевыми сценами и острым юмором.

Фото: youtube.com/ Фильм Про
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак"

Главную роль играет звезда отечественного кино Юра Борисов. Также в фильме снимались Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черни, Михаил Горевой и Олег Васильков. Режиссер - Андрей Богатырев , известный по проектам "Баги", "Чума!" (сериал), "Иуда".

В основе сюжета фильма эпизод столкновения отряда советских солдат и сил Вермахта в 1941 году во время окружения в заброшенной деревне. Но у наших солдат появляется надежда благодаря мифическому партизану-супергерою Красному призрака. Это не оставляющий следов неизвестный солдат, который убивает фашистов.

Фильм в конце прошлого года был показан на фестивале "Окно в Европу" в Выборге. Критики назвали картину хитом предстоящего проката.

"Идея снять фильм о войне пришла моему другу и актеру Павлу Абраменкову, который приехал ко мне и рассказал вступление, - сообщил режиссер, соавтор сценария и продюсер Андрей Богатырев, чьи слова приводит пресс-служба картины. - Но тогда у нас было название "Про войну", а не "Красный призрак", как сейчас, это уже пришло позже. И мы, четверо друзей, - я, Паша, Вячеслав Шихлеев и Константин Симонов - "заключили пакт", что напишем и реализуем фильм вместе. Я как режиссер и соавтор сценария, а они как соавторы и актеры".

По словам исполнителя одной из главных ролей австрийского актера Вольфганга Черни, "на съемках была очень творческая атмосфера".

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Только представьте: группа друзей, которые сидели вместе где-то в глуши и придумали историю, которую затем писали в течение нескольких лет. Потом именно на этом месте, где они писали, построили небольшую деревню, и когда мы, наконец, начали снимать, это было, безусловно, воплощением их мечты. Лично для меня это было похоже на съёмку в фильме Тарантино: оружие, взрывы, много крови и, что очень интересно, нетипичные персонажи", - заявил Черни.

"Мой персонаж Браун - идеальная немецкая машина для убийств, безжалостный и беспощадный, и с другой стороны, эрудированный, ироничный любитель русских традиций, пытающийся разобраться в природе противника. Это создает внутри большой конфликт, который нужно исследовать. Я очень рад быть частью этого удивительного путешествия. Андрей и ребята создали не "вестерн", а "истерн", русский ответ Тарантино", - отметил он.

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