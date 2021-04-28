Вышел первый трейлер фантастического боевика "Война будущего"

На YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video представлен дебютный тизер-трейлер фантастического боевика "Война будущего" (The Tomorrow War). Ролик короткий, меньше тридцати секунд, но вполне способен взбудоражить живописными кадрами тотального дестроя и тревожным взглядом Криса Пратта.

Синопсис следующий. Из будущего однажды прибывают военкомы, чтобы рекрутировать новобранцев на войну с пришельцами, которая у них там, в 2051 году, в самом разгаре. В число призывников попадают примерный семьянин и школьный учитель Дэн Форестер (вышеупомянутый Пратт), а также гениальная учёная (Ивонн Страховски) и её отец (Дж.К. Симмонс).

Режиссёр - Крис МакКей ("Лего Фильм: Бэтмен"). Сценарий написал Зак Дин ("24 часа на жизнь"). В прочих ролях - Эдвин Ходж (сериалы "Ради всего человечества", "Майянцы"), Сэм Ричардсон ("Девушка, подающая надежды"), Бетти Гилпин ("Охота"), Мэри Линн Райскаб ("А теперь - апокалипсис").

Премьера - 2 июля.