Новости

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о третьей волне COVID-19 12:09
Вышел трейлер фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина 12:00
В ЦБ рассказали, какие купюры подделывают в России чаще всего 11:58
СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение 11:58
Стало известно, когда в Петербург придет тепло 11:51
Лавров с удовольствием смотрел сериал с Зеленским 11:50
Под Ярославлем ликвидировали подпольную нарколабораторию 11:50
Условия льготного кредитования малого бизнеса предложили ужесточить 11:50
В Федерации шашек России возмутились изъятием флага на матче ЧМ 11:43
Почта России доставила на 28% больше экспортных отправлений 11:42
Тимофей Баженов планирует избираться в восьмой созыв Госдумы 11:42
Пятому по счету испанскому политику прислали письмо с угрозами 11:31
Новая комфортная зона для отдыха и встреч появится осенью на севере столицы 11:27
Резиновое покрытие проложили на маршруте Парада Победы в Москве 11:11
Россияне назвали нелюбимые домашние обязанности 11:10
В Кургане рассказали о работе детсадов и школ в праздники 11:05
У переболевших ковидом в легкой форме могут начаться проблемы со здоровьем 11:05
В Банке России пока не планируют возобновлять покупку золота в резервы 10:58
Заразность новых штаммов коронавируса может увеличиваться в 6 раз 10:54
Лавров: Россия не намерена присоединяться к G7 10:53
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии 10:41
Власти Кипра выдали более 3 тысяч "золотых паспортов" в обход закона 10:39
Заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже порогового уровня 10:35
В Петербурге задержали двух бойцов ММА за драку в поезде 10:33
Лавров раскрыл подробности составления списка недружественных стран 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 12:00
Рубрика: Культура

Вышел трейлер фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина

Текст: Сусанна Альперина

О новой экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина "Мы", снятой молодым режиссером Гамлетом Дульяном, "РГ" уже извещала читателей несколько раз. Лента находится на этапе пост-продакшена и выйдет в российский прокат уже в этом году. Сейчас же выпущен трейлер картины, который предоставлен "РГ" на эксклюзивной основе.

Фото: Юрий Снегирев
В рамках ММКФ прошла премьера российского художественного фильма "Архипелаг"

Роман "Мы" вдохновлял Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли, Курта Воннегута, Айн Рэнд и других классиков литературы, поэтому к картине уже на этапе создания проявляется повышенное внимание. Режиссер фильма "Мы" Гамлет Дульян познакомился и показал первые отснятые материалы внучатой племяннице писателя Нине Замятиной, которая высоко оценила труд кинематографистов и благословила их на дальнейшую работу.

Главные роли в картине исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак и другие. По сюжету действие происходит в фантастическом мире, где после Великой Войны оставшиеся в живых люди теперь находятся под контролем совершенного Единого государства, в котором, несмотря на авторитаризм, царят счастье и гармония. Инженер Д-503 в исполнении Егора Корешкова рад жизни в таком обществе и преданно служит ему, работая над строительством сверхмощного космического корабля. Но встреча с женщиной И-330, которую сыграла Елена Подкаминская, полностью переворачивает представление инженера о себе. Он откроет в себе неконтролируемые древние чувства и страсти и узнает, что отнюдь не все готовы слепо поклоняться Единому Государству.

Исполнитель главной роли Егор Корешков признался, что уже давно мечтал об участии в экранизации "Мы": "К этой роли я готовился, можно сказать, с детства, когда впервые прочел роман Замятина. Еще тогда у меня возникло желание оказаться в том мире, или, по крайней̆ мере, увидеть экранизацию".

Актриса Елена Подкаминская довольно редко появляется в фантастических картинах, поэтому ей было интересно воплотить необычный образ на экране. Вот что она говорит о своей героине: "И-330 - это сочетание силы, мужественности, стойкости, целеустремленности. И при этом она нежная, любящая, трепетная".

Для исполнительницы одной из главных ролей Софьи Донианц сюжет книги и фильма кажется особенно актуальным в наше время: "Такие произведения, как "Мы", становятся классическими, потому что в них поднимаются вечные темы, вечные конфликты. Процессы, о которых идет речь в книге и в фильме, очень утрированы, но тем не менее они созвучны с тем, что происходит сейчас в мире".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии
Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании гречки
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
КС РФ разрешил обращать взыскание на единственное жилье должников
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира
Объявлен длинный список "Большой книги"-2021