Вышел трейлер фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина

О новой экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина "Мы", снятой молодым режиссером Гамлетом Дульяном, "РГ" уже извещала читателей несколько раз. Лента находится на этапе пост-продакшена и выйдет в российский прокат уже в этом году. Сейчас же выпущен трейлер картины, который предоставлен "РГ" на эксклюзивной основе.

Роман "Мы" вдохновлял Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли, Курта Воннегута, Айн Рэнд и других классиков литературы, поэтому к картине уже на этапе создания проявляется повышенное внимание. Режиссер фильма "Мы" Гамлет Дульян познакомился и показал первые отснятые материалы внучатой племяннице писателя Нине Замятиной, которая высоко оценила труд кинематографистов и благословила их на дальнейшую работу.

Главные роли в картине исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак и другие. По сюжету действие происходит в фантастическом мире, где после Великой Войны оставшиеся в живых люди теперь находятся под контролем совершенного Единого государства, в котором, несмотря на авторитаризм, царят счастье и гармония. Инженер Д-503 в исполнении Егора Корешкова рад жизни в таком обществе и преданно служит ему, работая над строительством сверхмощного космического корабля. Но встреча с женщиной И-330, которую сыграла Елена Подкаминская, полностью переворачивает представление инженера о себе. Он откроет в себе неконтролируемые древние чувства и страсти и узнает, что отнюдь не все готовы слепо поклоняться Единому Государству.

Исполнитель главной роли Егор Корешков признался, что уже давно мечтал об участии в экранизации "Мы": "К этой роли я готовился, можно сказать, с детства, когда впервые прочел роман Замятина. Еще тогда у меня возникло желание оказаться в том мире, или, по крайней̆ мере, увидеть экранизацию".

Актриса Елена Подкаминская довольно редко появляется в фантастических картинах, поэтому ей было интересно воплотить необычный образ на экране. Вот что она говорит о своей героине: "И-330 - это сочетание силы, мужественности, стойкости, целеустремленности. И при этом она нежная, любящая, трепетная".

Для исполнительницы одной из главных ролей Софьи Донианц сюжет книги и фильма кажется особенно актуальным в наше время: "Такие произведения, как "Мы", становятся классическими, потому что в них поднимаются вечные темы, вечные конфликты. Процессы, о которых идет речь в книге и в фильме, очень утрированы, но тем не менее они созвучны с тем, что происходит сейчас в мире".