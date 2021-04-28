У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi, берегись. В Россию приходит мощный и дешевый смартфон Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
28.04.2021,  
13:04
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung готовится выпустить на российский рынок смартфон Galaxy M12 - очередной бюджетный девайс с мощной батареей на 5000 мАч. Стоимость устройства в базовой комплектации 3/32 Гб составит 12990 рублей, свидетельствуют данные магазина "Связной".

Продвинутая конфигурация 4/64 Гб обойдется покупателям в 14990 рублей.

Galaxy M12 оснащается 6,5-дюймовым экраном AMOLED c частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+, основную камеру 48 Мп с базовым, широкоугольным, макро и портретным объективами, селфи-камеру 8 Мп, а также модуль NFC для бесконтактных платежей, разъем для наушников и порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки батареи на мощности 15 Вт. Сканер отпечатка пальца встроен в боковую кнопку включения.

Благодаря емкому аккумулятору и не самому высокому разрешению экрана обещается высокая автономность - до 19 часов просмотра видео и до 20 часов работы в интернете (LTE). Оболочка One UI 3.0 работает на базе Android 11, производитель как всегда обещает три года обновлений операционной системы.

В популярных смартфонах на Android нашли гигантский недостаток

Конкурировать новинке придется с "народными" моделями Redmi 9C и Redmi 9T - они обладают схожими характеристиками, оснащены емкими батареями и модулями NFC. Преимущество Redmi 9T - более высокое разрешение экрана, Galaxy M12 - долгий срок обновления Android.

смартфоны
Фото: РИА Новости www.ria.ru
Массовый переход в онлайн привел к росту атак с помощью ИКТ-технологий 27.04.2021
Один из лучших Android-смартфонов. В Россию пришел мощный и дешевый Xiaomi 16.04.2021
Xiaomi выпустит смартфон с экстремальной производительностью 12.04.2021
Samsung
Фото: Александр Корольков
Количество договоров страхования киберрисков выросло в пять раз 27.04.2021
Определен лучший смартфон на Android 07.04.2021
Старые смартфоны Samsung получили неожиданную возможность 07.04.2021