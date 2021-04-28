В любом доме найдутся те, кто бросает мусор в подъезде, возле дома, а то и, не стесняясь, прямо с балкона. Что с ними делать, мы спросили у юриста Александра Татаринова.

- Есть такая правовая тонкость, касающаяся наших бытовых отходов: пока мы не донесли мешок с мусором до контейнера, - это наша собственность и нести за нее ответственность должны мы. Но как только опустили мусор в контейнер - он тут же становится сферой ответственности оператора по вывозу ТБО, то есть отвечать за его уборку должны уже коммунальщики. Если кто-то выбросил пакет с отходами возле подъезда или вовсе из окна, то ему придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей. Это касается любого мусора, любого объема, от окурка до "картофельного" мешка с отходами.

По словам эксперта, есть еще законы, действующие в отдельных регионах. Так, например, в Свердловской области отдельно прописана ответственность за неубранные экскременты животных, за это следует штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Если в доме камеры или свидетели видели, кто выбросил мусор, привлечь к административной ответственности достаточно просто. Можно обратиться к участковому, тот составит акт и коммунальному хаму выпишут штраф. Застукают за свинским делом повторно - выпишут двойной штраф.

Но дело все в том, что самое сложное в этих "мусорных делах" это найти тех, кто гадит в своем же доме.

- И все-таки сделать это можно, - говорит Александр Татаринов. - В пакете с мусором могут быть, например, школьные тетради с фамилией ученика, квитанции с данными владельца, газеты, конверты с адресом. По характеру мусора можно определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине. Сузить зону поисков может то, где именно его нашли, на каком этаже. Если мешок с мусором приземлился на козырьке, например, десятого этажа, а вверху еще шесть, то можно предположить, из какой из шести квартир он прилетел.

Конечно, тут надо смотреть правде в глаза - за малозначительностью совершенного, далеко не каждый участковый станет дотошно расследовать "свинское дело". И понять их в какой-то степени можно, полицейские занимаются кражами, поиском детей, семейными конфликтами и т.д. При этом в службах еще и дефицит кадров. Но если в доме постоянно кто-то гадит, то, чтобы найти и разоблачить "рецидивиста", участкового все-таки стоит убедить. Иногда одного поквартирного обхода будет достаточно, чтобы на коммунальных хамов произвести "профилактическое психическое воздействие". Еще лучше сброситься и установить в доме камеры. Придется один раз потратиться, но зато в доме будет чисто.