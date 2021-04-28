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28.04.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 7848 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

За последние сутки в России подтверждено 7848 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1840
  • 2 Санкт-Петербург 723
  • 3 Московская область 612
  • 4 Ростовская область 228
  • 5 Самарская область 179
  • 6 Нижегородская область 179
  • 7 Воронежская область 159
  • 8 Саратовская область 135
  • 9 Иркутская область 133
  • 10 Красноярский край 115
  • 11 Челябинская область 107
  • 12 Свердловская область 104
  • 13 Волгоградская область 102
  • 14 Пермский край 102
  • 15 Краснодарский край 102
  • 16 Республика Крым 99
  • 17 Республика Башкортостан 99
  • 18 Республика Саха (Якутия) 88
  • 19 Пензенская область 86
  • 20 Ульяновская область 83
  • 21 Ярославская область 83
  • 22 Алтайский край 83
  • 23 Ленинградская область 82
  • 24 Новосибирская область 79
  • 25 Белгородская область 78
  • 26 Брянская область 77
  • 27 Курская область 72
  • 28 Кемеровская область 69
  • 29 Кировская область 68
  • 30 Тверская область 66
  • 31 Оренбургская область 65
  • 32 Ставропольский край 64
  • 33 Ивановская область 63
  • 34 Астраханская область 63
  • 35 Архангельская область 63
  • 36 Липецкая область 63
  • 37 Калининградская область 60
  • 38 Владимирская область 59
  • 39 Тульская область 59
  • 40 Калужская область 55
  • 41 Удмуртская Республика 55
  • 42 Орловская область 54
  • 43 Тамбовская область 54
  • 44 Омская область 54
  • 45 Республика Чувашия 53
  • 46 Псковская область 52
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 52
  • 48 Смоленская область 50
  • 49 Рязанская область 49
  • 50 Тюменская область 49
  • 51 Республика Карелия 45
  • 52 Вологодская область 43
  • 53 Республика Дагестан 43
  • 54 Республика Коми 37
  • 55 Республика Татарстан 35
  • 56 Курганская область 33
  • 57 Новгородская область 31
  • 58 Костромская область 29
  • 59 Республика Мордовия 29
  • 60 Республика Бурятия 27
  • 61 Забайкальский край 27
  • 62 Приморский край 27
  • 63 Кабардино-Балкарская Республика 25
  • 64 Хабаровский край 25
  • 65 Томская область 24
  • 66 Сахалинская область 22
  • 67 Севастополь 20
  • 68 Мурманская область 20
  • 69 Республика Хакасия 18
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 71 Республика Марий Эл 16
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 73 Республика Ингушетия 11
  • 74 Амурская область 11
  • 75 Чеченская Республика 10
  • 76 Республика Адыгея 9
  • 77 Республика Калмыкия 8
  • 78 Камчатский край 8
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 80 Магаданская область 3
  • 81 Ненецкий автономный округ 1
  • 82 Чукотский автономный округ 1
  • 83 Еврейская автономная область 1
  • 84 Республика Алтай 1
  • 85 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 787 273 случай (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
  • 2. Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 387 смертей
  • Москва 54
  • Санкт-Петербург 34
  • Московская область 18
  • Свердловская область 14
  • Самарская область 13
  • Краснодарский край 11
  • Воронежская область 10
  • Тульская область 10
  • Ростовская область 10
  • Пермский край 10
  • Нижегородская область 10
  • Красноярский край 10
  • Смоленская область 8
  • Ленинградская область 8
  • Волгоградская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Челябинская область 8
  • Иркутская область 7
  • Владимирская область 6
  • Оренбургская область 6
  • Курская область 5
  • Тверская область 5
  • Калининградская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Пензенская область 5
  • Алтайский край 5
  • Орловская область 4
  • Республика Коми 4
  • Вологодская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Новосибирская область 4
  • Томская область 4
  • Ивановская область 3
  • Липецкая область 3
  • Рязанская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Чувашия 3
  • Саратовская область 3
  • Курганская область 3
  • Тюменская область 3
  • Омская область 3
  • Белгородская область 2
  • Брянская область 2
  • Костромская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Мурманская область 2
  • Псковская область 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Алтай 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Архангельская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 109 367 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 420 человек
  • Москва 1688
  • Санкт-Петербург 1087
  • Московская область 474
  • Псковская область 216
  • Ростовская область 204
  • Нижегородская область 187
  • Воронежская область 179
  • Самарская область 177
  • Ставропольский край 148
  • Иркутская область 144
  • Республика Крым 141
  • Белгородская область 131
  • Саратовская область 128
  • Пермский край 123
  • Челябинская область 121
  • Свердловская область 115
  • Республика Башкортостан 106
  • Архангельская область 101
  • Тамбовская область 99
  • Волгоградская область 97
  • Курская область 96
  • Пензенская область 91
  • Красноярский край 90
  • Ярославская область 87
  • Кировская область 86
  • Омская область 85
  • Ульяновская область 81
  • Владимирская область 79
  • Краснодарский край 79
  • Ленинградская область 78
  • Оренбургская область 72
  • Тверская область 71
  • Алтайский край 71
  • Калининградская область 70
  • Новгородская область 67
  • Брянская область 65
  • Орловская область 65
  • Вологодская область 65
  • Калужская область 62
  • Липецкая область 62
  • Удмуртская Республика 62
  • Ханты-Мансийский автономный округ 56
  • Тульская область 55
  • Кемеровская область 54
  • Республика Бурятия 54
  • Республика Карелия 51
  • Астраханская область 50
  • Приморский край 49
  • Республика Чувашия 48
  • Костромская область 46
  • Республика Дагестан 46
  • Рязанская область 44
  • Республика Татарстан 43
  • Тюменская область 43
  • Ивановская область 42
  • Смоленская область 38
  • Хабаровский край 37
  • Республика Коми 32
  • Курганская область 31
  • Новосибирская область 31
  • Республика Хакасия 30
  • Мурманская область 29
  • Севастополь 28
  • Кабардино-Балкарская Республика 26
  • Томская область 20
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Сахалинская область 19
  • Карачаево-Черкесская Республика 18
  • Республика Марий Эл 18
  • Амурская область 18
  • Республика Мордовия 15
  • Республика Тыва 15
  • Забайкальский край 13
  • Республика Адыгея 11
  • Республика Калмыкия 11
  • Камчатский край 8
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Чеченская Республика 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Республика Алтай 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Магаданская область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 411 098.

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