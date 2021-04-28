За сутки в России подтверждено 7848 случаев COVID-19 в 85 регионах

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
За последние сутки в России подтверждено 7848 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1840
- 2 Санкт-Петербург 723
- 3 Московская область 612
- 4 Ростовская область 228
- 5 Самарская область 179
- 6 Нижегородская область 179
- 7 Воронежская область 159
- 8 Саратовская область 135
- 9 Иркутская область 133
- 10 Красноярский край 115
- 11 Челябинская область 107
- 12 Свердловская область 104
- 13 Волгоградская область 102
- 14 Пермский край 102
- 15 Краснодарский край 102
- 16 Республика Крым 99
- 17 Республика Башкортостан 99
- 18 Республика Саха (Якутия) 88
- 19 Пензенская область 86
- 20 Ульяновская область 83
- 21 Ярославская область 83
- 22 Алтайский край 83
- 23 Ленинградская область 82
- 24 Новосибирская область 79
- 25 Белгородская область 78
- 26 Брянская область 77
- 27 Курская область 72
- 28 Кемеровская область 69
- 29 Кировская область 68
- 30 Тверская область 66
- 31 Оренбургская область 65
- 32 Ставропольский край 64
- 33 Ивановская область 63
- 34 Астраханская область 63
- 35 Архангельская область 63
- 36 Липецкая область 63
- 37 Калининградская область 60
- 38 Владимирская область 59
- 39 Тульская область 59
- 40 Калужская область 55
- 41 Удмуртская Республика 55
- 42 Орловская область 54
- 43 Тамбовская область 54
- 44 Омская область 54
- 45 Республика Чувашия 53
- 46 Псковская область 52
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 52
- 48 Смоленская область 50
- 49 Рязанская область 49
- 50 Тюменская область 49
- 51 Республика Карелия 45
- 52 Вологодская область 43
- 53 Республика Дагестан 43
- 54 Республика Коми 37
- 55 Республика Татарстан 35
- 56 Курганская область 33
- 57 Новгородская область 31
- 58 Костромская область 29
- 59 Республика Мордовия 29
- 60 Республика Бурятия 27
- 61 Забайкальский край 27
- 62 Приморский край 27
- 63 Кабардино-Балкарская Республика 25
- 64 Хабаровский край 25
- 65 Томская область 24
- 66 Сахалинская область 22
- 67 Севастополь 20
- 68 Мурманская область 20
- 69 Республика Хакасия 18
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 71 Республика Марий Эл 16
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 73 Республика Ингушетия 11
- 74 Амурская область 11
- 75 Чеченская Республика 10
- 76 Республика Адыгея 9
- 77 Республика Калмыкия 8
- 78 Камчатский край 8
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 80 Магаданская область 3
- 81 Ненецкий автономный округ 1
- 82 Чукотский автономный округ 1
- 83 Еврейская автономная область 1
- 84 Республика Алтай 1
- 85 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 787 273 случай (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
- 2. Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 387 смертей
- Москва 54
- Санкт-Петербург 34
- Московская область 18
- Свердловская область 14
- Самарская область 13
- Краснодарский край 11
- Воронежская область 10
- Тульская область 10
- Ростовская область 10
- Пермский край 10
- Нижегородская область 10
- Красноярский край 10
- Смоленская область 8
- Ленинградская область 8
- Волгоградская область 8
- Ульяновская область 8
- Челябинская область 8
- Иркутская область 7
- Владимирская область 6
- Оренбургская область 6
- Курская область 5
- Тверская область 5
- Калининградская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Пензенская область 5
- Алтайский край 5
- Орловская область 4
- Республика Коми 4
- Вологодская область 4
- Республика Дагестан 4
- Новосибирская область 4
- Томская область 4
- Ивановская область 3
- Липецкая область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Чувашия 3
- Саратовская область 3
- Курганская область 3
- Тюменская область 3
- Омская область 3
- Белгородская область 2
- Брянская область 2
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Мурманская область 2
- Псковская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Еврейская автономная область 2
- Архангельская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 109 367 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 420 человек
- Москва 1688
- Санкт-Петербург 1087
- Московская область 474
- Псковская область 216
- Ростовская область 204
- Нижегородская область 187
- Воронежская область 179
- Самарская область 177
- Ставропольский край 148
- Иркутская область 144
- Республика Крым 141
- Белгородская область 131
- Саратовская область 128
- Пермский край 123
- Челябинская область 121
- Свердловская область 115
- Республика Башкортостан 106
- Архангельская область 101
- Тамбовская область 99
- Волгоградская область 97
- Курская область 96
- Пензенская область 91
- Красноярский край 90
- Ярославская область 87
- Кировская область 86
- Омская область 85
- Ульяновская область 81
- Владимирская область 79
- Краснодарский край 79
- Ленинградская область 78
- Оренбургская область 72
- Тверская область 71
- Алтайский край 71
- Калининградская область 70
- Новгородская область 67
- Брянская область 65
- Орловская область 65
- Вологодская область 65
- Калужская область 62
- Липецкая область 62
- Удмуртская Республика 62
- Ханты-Мансийский автономный округ 56
- Тульская область 55
- Кемеровская область 54
- Республика Бурятия 54
- Республика Карелия 51
- Астраханская область 50
- Приморский край 49
- Республика Чувашия 48
- Костромская область 46
- Республика Дагестан 46
- Рязанская область 44
- Республика Татарстан 43
- Тюменская область 43
- Ивановская область 42
- Смоленская область 38
- Хабаровский край 37
- Республика Коми 32
- Курганская область 31
- Новосибирская область 31
- Республика Хакасия 30
- Мурманская область 29
- Севастополь 28
- Кабардино-Балкарская Республика 26
- Томская область 20
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Сахалинская область 19
- Карачаево-Черкесская Республика 18
- Республика Марий Эл 18
- Амурская область 18
- Республика Мордовия 15
- Республика Тыва 15
- Забайкальский край 13
- Республика Адыгея 11
- Республика Калмыкия 11
- Камчатский край 8
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Чеченская Республика 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Республика Алтай 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Ингушетия 1
- Магаданская область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 411 098.