За сутки в России подтверждено 7848 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 7848 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое

1 Москва 1840

2 Санкт-Петербург 723

3 Московская область 612

4 Ростовская область 228

5 Самарская область 179

6 Нижегородская область 179

7 Воронежская область 159

8 Саратовская область 135

9 Иркутская область 133

10 Красноярский край 115

11 Челябинская область 107

12 Свердловская область 104

13 Волгоградская область 102

14 Пермский край 102

15 Краснодарский край 102

16 Республика Крым 99

17 Республика Башкортостан 99

18 Республика Саха (Якутия) 88

19 Пензенская область 86

20 Ульяновская область 83

21 Ярославская область 83

22 Алтайский край 83

23 Ленинградская область 82

24 Новосибирская область 79

25 Белгородская область 78

26 Брянская область 77

27 Курская область 72

28 Кемеровская область 69

29 Кировская область 68

30 Тверская область 66

31 Оренбургская область 65

32 Ставропольский край 64

33 Ивановская область 63

34 Астраханская область 63

35 Архангельская область 63

36 Липецкая область 63

37 Калининградская область 60

38 Владимирская область 59

39 Тульская область 59

40 Калужская область 55

41 Удмуртская Республика 55

42 Орловская область 54

43 Тамбовская область 54

44 Омская область 54

45 Республика Чувашия 53

46 Псковская область 52

47 Ханты-Мансийский автономный округ 52

48 Смоленская область 50

49 Рязанская область 49

50 Тюменская область 49

51 Республика Карелия 45

52 Вологодская область 43

53 Республика Дагестан 43

54 Республика Коми 37

55 Республика Татарстан 35

56 Курганская область 33

57 Новгородская область 31

58 Костромская область 29

59 Республика Мордовия 29

60 Республика Бурятия 27

61 Забайкальский край 27

62 Приморский край 27

63 Кабардино-Балкарская Республика 25

64 Хабаровский край 25

65 Томская область 24

66 Сахалинская область 22

67 Севастополь 20

68 Мурманская область 20

69 Республика Хакасия 18

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

71 Республика Марий Эл 16

72 Карачаево-Черкесская Республика 14

73 Республика Ингушетия 11

74 Амурская область 11

75 Чеченская Республика 10

76 Республика Адыгея 9

77 Республика Калмыкия 8

78 Камчатский край 8

79 Республика Северная Осетия-Алания 8

80 Магаданская область 3

81 Ненецкий автономный округ 1

82 Чукотский автономный округ 1

83 Еврейская автономная область 1

84 Республика Алтай 1

85 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 787 273 случай (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%

2. Еврейская автономная область 0,02%

3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область 0,04%

За последние сутки подтверждено 387 смертей

Москва 54

Санкт-Петербург 34

Московская область 18

Свердловская область 14

Самарская область 13

Краснодарский край 11

Воронежская область 10

Тульская область 10

Ростовская область 10

Пермский край 10

Нижегородская область 10

Красноярский край 10

Смоленская область 8

Ленинградская область 8

Волгоградская область 8

Ульяновская область 8

Челябинская область 8

Иркутская область 7

Владимирская область 6

Оренбургская область 6

Курская область 5

Тверская область 5

Калининградская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Пензенская область 5

Алтайский край 5

Орловская область 4

Республика Коми 4

Вологодская область 4

Республика Дагестан 4

Новосибирская область 4

Томская область 4

Ивановская область 3

Липецкая область 3

Рязанская область 3

Республика Карелия 3

Республика Башкортостан 3

Республика Чувашия 3

Саратовская область 3

Курганская область 3

Тюменская область 3

Омская область 3

Белгородская область 2

Брянская область 2

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Мурманская область 2

Псковская область 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Алтай 2

Еврейская автономная область 2

Архангельская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 109 367 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 420 человек

Москва 1688

Санкт-Петербург 1087

Московская область 474

Псковская область 216

Ростовская область 204

Нижегородская область 187

Воронежская область 179

Самарская область 177

Ставропольский край 148

Иркутская область 144

Республика Крым 141

Белгородская область 131

Саратовская область 128

Пермский край 123

Челябинская область 121

Свердловская область 115

Республика Башкортостан 106

Архангельская область 101

Тамбовская область 99

Волгоградская область 97

Курская область 96

Пензенская область 91

Красноярский край 90

Ярославская область 87

Кировская область 86

Омская область 85

Ульяновская область 81

Владимирская область 79

Краснодарский край 79

Ленинградская область 78

Оренбургская область 72

Тверская область 71

Алтайский край 71

Калининградская область 70

Новгородская область 67

Брянская область 65

Орловская область 65

Вологодская область 65

Калужская область 62

Липецкая область 62

Удмуртская Республика 62

Ханты-Мансийский автономный округ 56

Тульская область 55

Кемеровская область 54

Республика Бурятия 54

Республика Карелия 51

Астраханская область 50

Приморский край 49

Республика Чувашия 48

Костромская область 46

Республика Дагестан 46

Рязанская область 44

Республика Татарстан 43

Тюменская область 43

Ивановская область 42

Смоленская область 38

Хабаровский край 37

Республика Коми 32

Курганская область 31

Новосибирская область 31

Республика Хакасия 30

Мурманская область 29

Севастополь 28

Кабардино-Балкарская Республика 26

Томская область 20

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Сахалинская область 19

Карачаево-Черкесская Республика 18

Республика Марий Эл 18

Амурская область 18

Республика Мордовия 15

Республика Тыва 15

Забайкальский край 13

Республика Адыгея 11

Республика Калмыкия 11

Камчатский край 8

Республика Северная Осетия - Алания 6

Чеченская Республика 5

Республика Саха (Якутия) 5

Республика Алтай 2

Еврейская автономная область 2

Республика Ингушетия 1

Магаданская область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 411 098.