Зачем нужен новый порядок оказания помощи онкобольным

Зачем понадобился новый порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным?
Андрей Каприн: С конца 2018 года в нашей стране стартовал федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. Перед нами были поставлены очень серьезные задачи: к 2024 году показатель смертности от новообразований должен снизиться до 185 случаев на 100 тысяч человек, а одногодичная летальность - до 17,3 процента. Все это возможно только при одном условии: онкологическая помощь должна стать доступной и качественной. Мы понимали, что основой всех изменений должна стать идеология индивидуального подхода к каждому пациенту - это было четко сформулировано Минздравом России.
Все эти годы поэтапно выстраивался механизм трехуровневой системы онкологической помощи, которая покрывала бы всю страну и приближала помощь к пациенту вне зависимости от того, где он живет. Для этого, например, только за два предыдущих года было открыто более 280 центров амбулаторной онкологической помощи в 72 регионах страны.
Новый порядок готовился при участии ведущих экспертов - онкологов, радиологов, рентгенологов, специалистов по инструментальной диагностике, организации здравоохранения и общественного здоровья. В этой работе участвовали Росздравнадзор и ФОМС. Хочу отметить роль общественных и пациентских организаций, которые активно отстаивали права и интересы онкологических пациентов.
Какие реальные преимущества вводимые изменения в работе онкослужбы дадут пациентам?
Андрей Каприн: В первую очередь, порядок определяет и регулирует этапы оказания медицинской помощи, стандарты оснащения и штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций по профилю "онкология". Все это приводится к единым стандартам.
Для пациентов также крайне важно, что сроки оказания первичной помощи от момента возникновения подозрения на онкологическое заболевание и до момента получения специализированного лечения и реабилитации пациента синхронизированы с программой госгарантий. В результате процедура обращения каждого больного за помощью стала понятной и прозрачной, обеспечивается преемственность лечения. Этому, в том числе, поможет новая информационная система ВИМИС, которую сейчас активно внедряет Минздрав.
Как это все будет работать?
Андрей Каприн: В каждом регионе специальными актами будут закреплены правила маршрутизации пациента. Они будут включать перечень медицинских организаций, в которые пациент будет направлен для диагностики и лечения в зависимости от вида злокачественного образования. Это существенно ускорит сроки получения помощи, особенно, если учесть, что они теперь строго регламентированы. Причем в этот перечень войдут медучреждения любой формы собственности (как государственные, так и частные), которые участвуют в территориальной программе ОМС и имеют соответствующие лицензии.
При этом при подготовке порядка полностью сохранена возможность получения высокотехнологичной помощи в федеральных медицинских центрах. Более того, мы учли пожелания пациентов в отношении выбора, согласно новому порядку, пациент теперь сможет обратиться в федеральный медицинский центр по решению онкологического консилиума или даже по собственной инициативе. Однако я хочу еще раз подчеркнуть, что в, первую очередь, речь идет о сложной хирургии, лучевой терапии и иных видах высокотехнологичной медицинской помощи, которую не всегда легко получить на региональном уровне.
А что вы можете сказать об уровне онкологической помощи, которую больные получают в регионах, ведь не случайно многие, узнав о диагнозе, стремятся попасть в столичные клиники?
Андрей Каприн: Сегодня региональные онкодиспансеры уже достаточно хорошо оснащены высокотехнологичным оборудованием как для диагностики, так и для лечения. С 2019 года специалисты НМИЦ радиологии регулярно выезжают в регионы и проводят мастер-классы "живой" хирургии. Непосредственно в операционных на местах онкохирурги обучаются технике выполнения операций различной сложности у ведущих специалистов страны. Таким образом, многие виды помощи сегодня успешно выполняются в региональных онкологических диспансерах.
Я правильно поняла, что пациент может обратиться в федеральный центр самостоятельно, без направления?
Андрей Каприн: Да. Новый порядок предусматривает возможность самостоятельного обращения в федеральный центр. Для этого необходимо иметь результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие диагноз и необходимость получения специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, именно в федеральном центре.
За последний год, в том числе, и из-за эпидемии, бурно развивалась телемедицина. Чем это направление полезно применительно к работе онкологической службы?
Андрей Каприн: Считаю, очень важно, что в документе предусмотрено проведение консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий.
Прежде всего, это отличная возможность получить консультацию специалистов федерального центра, не выезжая при этом из своего региона. То есть самому пациенту не нужно тратить время, деньги и силы на дорогу. В нашей практике мы сталкиваемся с очень непростыми случаями, когда по какой-либо причине больному требуется уточнить диагноз, скорректировать план лечения, продумать новые варианты, когда все стандартные методы уже исчерпаны. К сожалению, все еще большой проблемой являются ситуации с поздней диагностикой. Во всех этих случаях на помощь специалистам в регионе и их пациентам приходит телемедицинский консилиум с врачами нашего Центра.
При необходимости в таком консилиуме могут участвовать специалисты сразу нескольких специальностей - хирург, радиолог, химиотерапевт. Мы совместно с коллегами обсуждаем каждого конкретного пациента и вырабатываем решение по дальнейшей тактике его наблюдения и лечения.
Телемедицинские консультации становятся все более востребованными. Если раньше подобных консультаций было около 1000-2000 в год, то за 2020 год мы провели более 4500 дистанционных телеконсилиумов, а в 2021 году проходит уже около 600 консилиумов в месяц.
То, что теперь порядок проведения телемедицинского консилиума регламентирован - станет очень важным подспорьем в лечении пациента. Кстати, если в ходе такого консилиума мы понимаем, что пациент может получить необходимое лечение только в нашем Центре, мы приглашаем его к нам. Мы не отказываем никому.