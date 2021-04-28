Замглавы Минпромторга рассказал, будут ли фиксировать цены на курицу и яйца

Никаких соглашений по установлению предельных цен на мясо птицы и яйца (по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром) заключать не планируется, заявил в интервью "Российской газете" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, ситуация по птице уже стабилизировалась, а рост цен на яйца в апреле объясняется традиционным повышенным спросом накануне Пасхи.

Заключить соглашения по подсолнечному маслу и сахару властям пришлось, поскольку это товары первой необходимости, резкие скачки цен по ним недопустимы, сказал замминистра.

"Если мы разгар пандемии пережили без роста цен, то почему они так взлетели в конце 2020 года? Мое мнение - такой скачок не был обоснован - производители погнались за растущими мировыми ценами. Чтобы "отвязать" внутренние цены от повышающих мировых трендов, было принято решение о заключении соглашений о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло", - пояснил Виктор Евтухов.

Он напомнил, что у правительства по законодательству есть право вмешиваться в ценообразование на базовые продукты питания - если цены на них вырастут более чем на 10% в течение 60 дней. "Но к этому механизму, поверьте, никому не хочется прибегать", - сказал замминистра.

По данным Росстата, в прошлом году сахар подорожал на 64,54%, подсолнечное масло - на 25,91%. Соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар были подписаны между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями 16 декабря прошлого года. По ним в рознице масло не может быть дороже 110 рублей за литр, сахар - 46 рублей за кг. Сначала планировалось, что соглашения будут действовать до конца первого квартала. Но в конце марта правительство продлило их: по сахару - до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.

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