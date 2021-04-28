Заразность новых штаммов коронавируса может увеличиваться в 6 раз

Один зараженный референтным штаммом коронавируса заражает в среднем четырех людей, а его мутациями - до 23, то есть практически в 6 раз больше. Об этом 28 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на международном конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021".

"По новым штаммам в среднем 23 зараженных от одного инфицированного получается, и здесь нужен более тщательный контроль за теми, кто контактировал с заболевшими", - уточнила она.

По ее словам, ведомство проводит тестирования россиян на COVID-19 на территории всей страны, изучает популяцию нового коронавируса и фиксирует большое число его мутаций. "С учетом особенности распространения вируса мы выработали критерии, в каких случаях отбор материала крайне значим. Мы действительно видим большое число находок вирусов с измененными структурой и свойствами", - говорит глава Роспотребнадзора.

Она также подчеркнула, что тестирование населения позволяет своевременно принять противоэпидемиологические меры и предотвратить распространение новых штаммов вируса на территории страны.