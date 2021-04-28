Жертвами пожара в хостеле в центре Риги стали восемь человек

Сильный пожар произошел утром 28 апреля в хостеле, р асп оложенном в центре латвийской столицы. Сообщение о пожаре поступило около 5 часов утра. В огне погибли восемь человек, еще по крайней мере девять человек пострадали, 20 человек удалось оперативно эвакуировать, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии. Шесть пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

В настоящий момент в Риге продолжают тушить возникший пожар, площадь которого составила около 140 квадратных метров, на месте происшествия работают 53 пожарных. Сообщается, что пожар начался на верхнем этаже шестиэтажного дома - загорелись квартира и крыша здания. Огнем охвачен коридор на последнем этаже и прилегающие к нему жилые помещения.

По словам мэра Риги, большинство пострадавших от пожара - иностранцы, проживавшие в хостеле. По факту пожара возбуждено уголовное дело.