Американец оштрафован на $12 млн за поджог отделения полиции в Миннесоте

Американец оштрафован на 12 миллионов долларов за поджог отделения полиции в столице Миннесоты Миннеаполисе во время протестов в мае прошлого года после убийства Джорджа Флойда. В случае, если 23-летний Дилан Шекспир Робинсон, который в декабре признал себя виновным в поджоге, не заплатит штраф, он будет приговорен к четырем годам тюремного заключения. Адвокат Робинсона Уильям Мози сказал, что "нет никаких реальных шансов", что его клиент сможет позволить себе выплатить такой штраф, сообщает ВВС.

По информации прокуратуры США, которая вела дело, средства будут взыскиваться различными способами, включая заработную плату, банковские счета, пенсионные выплаты и ежемесячный план оплаты, обычно устанавливаемый судьей. Робинсон сможет заплатить лишь "незначительную сумму", сказал его адвокат. По словам Мози, он ожидал, что трем другим обвиняемым будет приказано выплатить часть суммы возмещения ущерба. "Никто из подсудимых не имеет возможности заплатить столь значительную сумму", - сказал он.

Прокуратура США не ответила на запрос относительно того, как Робинсон может позволить себе выплатить такой огромный штраф. Приговоры в отношении еще трех мужчин, которые принимали участие в поджоге участка, будут вынесены позднее.

В мае прошлого года тысячи людей вышли на улицы Миннеаполиса в знак протеста против смерти Джорджа Флойда, произошедшей во время его задержания офицерами полиции. Офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, который позже был уволен и признан виновным в убийстве, был снят на видео стоящим на коленях на шее Флойда более девяти минут во время ареста.

Смерть Флойда и последовавшие за этим протесты вызвали недели беспорядков, в городе были разграблены магазины, происходили поджоги и насилие. Среди демонстрантов был Дилан Робинсон из Брейнерда, штат Миннесота, города, расположенного примерно в 180 километрах к северу от Миннеаполиса. Как сообщила сторона обвинения, Робинсон зажег коктейль Молотова, который затем другой человек бросил в штаб-квартиру полиции Третьего избирательного округа Миннеаполиса и поджег здание.

По словам официальных лиц, видео наблюдения на участке показывает, как Робинсон зажигает "зажигательное устройство", которое держит другой человек, а затем бросает его внутри здания возле лестничной клетки на первом этаже. "Мистер Робинсон предпочел отказаться от законного протеста и вместо этого занялся насилием и разрушением", - сказал исполняющий обязанности прокурора города Андерс Фолк в своем заявлении. Поджог "поставил под угрозу жизни людей и способствовал повсеместному беззаконию в Миннеаполисе".

Робинсон признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью поджога. Трое других мужчин - 27-летний Брайс Майкл Уильямс, 25-летний Дэвон Де-Андре Тернер и 23-летний Бранден Майкл Вулф - признали себя виновными по тому же обвинению в рамках соглашения о признании вины. Адвокат Робинсона, представляющий всех четырех мужчин, сказал, что его подзащитный был несправедливо выделен среди тысяч других участников беспорядков в прошлом году. "Они выносят приговор за другую тысячу участников, - заявил в интервью New York Times Уильям Мози. - Многие другие лица, гораздо более виновные, чем мистер Робинсон, не были идентифицированы".