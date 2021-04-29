АО "Марка" войдет в состав Почты России

Монополист в сфере производства государственных знаков почтовой оплаты акционерное общество "Марка" переходит в уставный капитал Почты России. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

В уставный капитал почты передается 100% минус одна акция АО "Марка" в качестве вклада Российской Федерации - "в порядке оплаты размещаемых акционерным обществом "Почта России" дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала", поясняется в документе. Цель указа - совершенствование системы издания и распространения знаков почтовой оплаты.

Правительство должно обеспечить передачу акций в течение полугода с момента подписания и вступления указа в силу - с 29 апреля 2021 года.