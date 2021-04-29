Байден представил "план американской семьи"

"800 тысяч семей находятся в списке ожидания Medicare (медицинская страховка - прим. ред.) прямо сейчас, чтобы получить на дому уход за своим престарелым родителем или близким человеком с ограниченными возможностями. Если вы думаете, что это не важно, проверьте это в своем округе, демократы или республиканцы. Забота, почти такая же, как и о детях, связана с заботой о пожилом любимом человеке, которого нельзя оставлять одного. Эта программа поможет семьям и создаст рабочие места для лиц, осуществляющих уход, с более высокой заработной платой и лучшими льготами, продолжая цикл роста ", - сказал американский президент. Хотя экономика США восстановилась быстрее, чем ожидалось, около 8,4 миллиона рабочих мест были безвозвратно потеряны.

"План американской семьи"

"Чтобы выиграть это соревнование за будущее, нам также необходимо делать разовые вложения в наши семьи - в наших детей", - сказал Байден, который рассказал о выделении дополнительных федеральных инвестиций в размере 1,8 триллиона долларов в образование, уход за детьми и оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам.

Масштабный пакет, который Байден называет "планом американской семьи", - это вторая половина его усилий по оживлению нации и обеспечению более устойчивого восстановления экономики во время пандемии. Это предложение также продлит или сделает постоянными улучшения в отношении нескольких ключевых налоговых льгот, содержащихся в законопроекте демократов о финансовом спасении на сумму 1,9 триллиона долларов, который Байден подписал в марте.

Президент намерен профинансировать последний пакет путем повышения налогов для богатых. Он заявил, что он хочет вознаграждать работу, а не богатство. Его новые предлагаемые меры позволят собрать около 1,5 триллиона долларов за десятилетие. План американской семьи планируют совместить с предложением Байдена по инфраструктуре, известным как "Американский план рабочих мест", который призывает к улучшению национальных дорог, мостов, широкополосной связи, железных дорог и школ.

Что содержится в плане?

Помощь семьям в оплате ухода за детьми: предложение Байдена призывает семьи с низким и средним доходом платить не более 7% своего дохода на уход за детьми младше пяти лет. Родители, зарабатывающие в 1,5 раза больше среднего дохода в их штате, будут поставлены на отдельный учет.

Сделать общественный колледж бесплатным: Байден предлагает план на 109 миллиардов долларов, чтобы два года обучения в общественном колледже стали бесплатными. По словам высокопоставленного представителя администрации, федеральное правительство покроет около 75% средней стоимости обучения в каждом штате, когда программа будет полностью реализована, а остальное финансирование возьмут на себя штаты. Ожидается, что американские штаты также сохранят свой текущий вклад в свои системы высшего образования.

Увеличение грантов Пелла: президент предоставит дополнительную помощь малообеспеченным студентам в размере примерно 1400 долларов за счет увеличения размера так называемого "гранта Пелла". Почти семь миллионов студентов полагаются на гранты Пелла, но их сумма не поспевает за ростом стоимости обучения в колледже. Студенты могут получить до 6495 долларов на 2021-2022 учебный год. Байден пообещал удвоить максимальную награду.

Предоставление оплачиваемых больничных и медицинского отпуска: Байден предложил до двух недель оплачиваемых больничных дней для работников, которые были больны коронавирусом или находились на карантине, а также дополнительные 10 недель оплачиваемого семейного отпуска, если им необходимо было ухаживать за ребенком, школа или детский сад которого были закрыты из-за пандемии. Федеральное правительство продолжит субсидировать работодателей, которые решат предложить оплачиваемый отпуск до сентября.

Инвестирование 200 миллиардов долларов в универсальные дошкольные учреждения: Байден призывает федеральное правительство инвестировать 200 миллиардов долларов в универсальные дошкольные учреждения для всех трех- и четырехлетних детей в рамках национального партнерства со штатами. По оценкам администрации, при полном внедрении он принесет пользу пяти миллионам детей и сэкономит средней семье 13 000 долларов.

План стоимостью 1,8 трлн долларов включает в себя, среди прочего, финансирование универсального дошкольного образования, двухлетнего бесплатного обучения в колледже и национальной программы по уходу за детьми.

"Когда эта страна сделала 12 лет государственного образования универсальными в прошлом веке, это сделало нас самой образованной и подготовленной нацией в мире", - сказал он. Его план предполагал четыре дополнительных года государственного образования. "Двенадцать лет обучения уже не хватает сегодня, чтобы конкурировать в 21-м веке", - заключил Байден.