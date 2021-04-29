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29.04.2021 05:15
Рубрика: В мире

Байден представил "план американской семьи"

Текст: Максим Макарычев
Президент США Джо Байден обосновал свой "Американский план создания рабочих мест", обратившись к тем, кто пострадал от потери работы во время пандемии, особенно женщинам и лицам, обеспечивающим уход. "Американский план создания рабочих мест поможет миллионам людей вернуться к своим рабочим местам и карьере", - сказал Байден. "Два миллиона женщин потеряли работу во время этой пандемии. Два миллиона. И слишком часто они не могли получить необходимую помощь по уходу за своим ребенком или за пожилым родителем, нуждающимся в помощи", - продолжил Байден, выступление которого в конгрессе цитирует CNN.
Фото: Melina Mara / POOL / AFP Фото: Melina Mara / POOL / AFP
Фото: Melina Mara / POOL / AFP

"800 тысяч семей находятся в списке ожидания Medicare (медицинская страховка - прим. ред.) прямо сейчас, чтобы получить на дому уход за своим престарелым родителем или близким человеком с ограниченными возможностями. Если вы думаете, что это не важно, проверьте это в своем округе, демократы или республиканцы. Забота, почти такая же, как и о детях, связана с заботой о пожилом любимом человеке, которого нельзя оставлять одного. Эта программа поможет семьям и создаст рабочие места для лиц, осуществляющих уход, с более высокой заработной платой и лучшими льготами, продолжая цикл роста ", - сказал американский президент. Хотя экономика США восстановилась быстрее, чем ожидалось, около 8,4 миллиона рабочих мест были безвозвратно потеряны.

Фото: Michael Reynolds/Pool via AP
Байден выбрал оптимистичный тон в обращении к нации

"План американской семьи"

"Чтобы выиграть это соревнование за будущее, нам также необходимо делать разовые вложения в наши семьи - в наших детей", - сказал Байден, который рассказал о выделении дополнительных федеральных инвестиций в размере 1,8 триллиона долларов в образование, уход за детьми и оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам.

Масштабный пакет, который Байден называет "планом американской семьи", - это вторая половина его усилий по оживлению нации и обеспечению более устойчивого восстановления экономики во время пандемии. Это предложение также продлит или сделает постоянными улучшения в отношении нескольких ключевых налоговых льгот, содержащихся в законопроекте демократов о финансовом спасении на сумму 1,9 триллиона долларов, который Байден подписал в марте.

Президент намерен профинансировать последний пакет путем повышения налогов для богатых. Он заявил, что он хочет вознаграждать работу, а не богатство. Его новые предлагаемые меры позволят собрать около 1,5 триллиона долларов за десятилетие. План американской семьи планируют совместить с предложением Байдена по инфраструктуре, известным как "Американский план рабочих мест", который призывает к улучшению национальных дорог, мостов, широкополосной связи, железных дорог и школ.

Что содержится в плане?

Помощь семьям в оплате ухода за детьми: предложение Байдена призывает семьи с низким и средним доходом платить не более 7% своего дохода на уход за детьми младше пяти лет. Родители, зарабатывающие в 1,5 раза больше среднего дохода в их штате, будут поставлены на отдельный учет.

Сделать общественный колледж бесплатным: Байден предлагает план на 109 миллиардов долларов, чтобы два года обучения в общественном колледже стали бесплатными. По словам высокопоставленного представителя администрации, федеральное правительство покроет около 75% средней стоимости обучения в каждом штате, когда программа будет полностью реализована, а остальное финансирование возьмут на себя штаты. Ожидается, что американские штаты также сохранят свой текущий вклад в свои системы высшего образования.

Фото: AP Photo/Elaine Thompson
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Увеличение грантов Пелла: президент предоставит дополнительную помощь малообеспеченным студентам в размере примерно 1400 долларов за счет увеличения размера так называемого "гранта Пелла". Почти семь миллионов студентов полагаются на гранты Пелла, но их сумма не поспевает за ростом стоимости обучения в колледже. Студенты могут получить до 6495 долларов на 2021-2022 учебный год. Байден пообещал удвоить максимальную награду.

Предоставление оплачиваемых больничных и медицинского отпуска: Байден предложил до двух недель оплачиваемых больничных дней для работников, которые были больны коронавирусом или находились на карантине, а также дополнительные 10 недель оплачиваемого семейного отпуска, если им необходимо было ухаживать за ребенком, школа или детский сад которого были закрыты из-за пандемии. Федеральное правительство продолжит субсидировать работодателей, которые решат предложить оплачиваемый отпуск до сентября.

Инвестирование 200 миллиардов долларов в универсальные дошкольные учреждения: Байден призывает федеральное правительство инвестировать 200 миллиардов долларов в универсальные дошкольные учреждения для всех трех- и четырехлетних детей в рамках национального партнерства со штатами. По оценкам администрации, при полном внедрении он принесет пользу пяти миллионам детей и сэкономит средней семье 13 000 долларов.

План стоимостью 1,8 трлн долларов включает в себя, среди прочего, финансирование универсального дошкольного образования, двухлетнего бесплатного обучения в колледже и национальной программы по уходу за детьми.

"Когда эта страна сделала 12 лет государственного образования универсальными в прошлом веке, это сделало нас самой образованной и подготовленной нацией в мире", - сказал он. Его план предполагал четыре дополнительных года государственного образования. "Двенадцать лет обучения уже не хватает сегодня, чтобы конкурировать в 21-м веке", - заключил Байден.

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