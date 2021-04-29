Америка вернулась - таков рефрен первого послания Джо Байдена членам двух палат Конгресса, в котором он обозначил приоритеты своей администрации на обозримое будущее и явно пытался дистанцироваться от курса своего предшественника. Обычно президенты США выступают с такой речью в феврале, поэтому за "затягивание" послания Байден подвергся нападкам даже со стороны либеральных СМИ, заподозривших, что склонный к речевым ляпам 78-летний глава Белого дома специально избегает публичных выступлений.

Впервые в креслах за спиной президента США сидели две женщины - вице-президент Камала Харрис (слева) и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Именно им предстоит пробивать в конгрессе идеи Джо Байдена. Фото: Getty Images

Впервые в истории США в двух креслах за спиной президента сидели две женщины. Это вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, занимающие вторую и третью по значимости должности в американской иерархии. Обеим предстоит сыграть решающую роль в том, чтобы провести замыслы Белого дома через Конгресс.

Выступлению Байдена, длившемуся 1 час 5 минут, конечно, не хватало драматизма по сравнению с обращениями его предшественника Дональда Трампа. Зато, к удовлетворению прогрессивного крыла демпартии, популизма было с избытком.

Байден нещадно критиковал "волков с Уолл-стрит", которые, к слову, сыграли ключевую роль в финансировании его предвыборной кампании, обещал всяческие социальные блага для безработных, женщин, учащихся, среднего класса. Эксперты отметили ярко выраженную социальную, даже "социалистическую", направленность речи Байдена в части "Плана американской семьи" стоимостью 1,8 триллиона долларов, согласно которому миллиарды будут вложены в социальные нужды: национальную программу по уходу за детьми, бесплатный общественный колледж, субсидии на медицинское страхование и снижение налогов для работников с низким и средним доходом. Явный акцент был сделан на теме рабочих мест - о них Байден упоминал 43 раза, прежде всего в контексте плана по развитию инфраструктуры на 2,2 триллиона долларов.

Заметное внимание президент уделил наболевшим острым темам борьбы с расизмом и полицейским насилием. Байден, который десятилетиями позиционировал себя как "друг полицейских и силовиков", настаивал на принятии закона по борьбе с произволом полиции, а также представил комплекс мер, существенно сужающих полномочия полицейских при задержании.

Деньги на социальные проекты Байден собирается найти в казне за счет введения налога для одного процента самых богатых американцев. Впрочем, эти предложения сталкиваются с сильным сопротивлением республиканцев, контролирующих 50 из 100 мест в Сенате.

Как обычно, по внешней политике Байден прошелся всего несколькими предложениями, пообещав противостоять усилению мощи Китая, с которым США конкурируют "за победу в XXI веке". Упомянул он и о России, с которой успел усугубить отношения за первые 100 дней президентства. Он вновь выразил стремление к "деэскалации" напряженности в отношениях с Москвой, указав на возможное сотрудничество между двумя странами в области ядерного нераспространения и изменения климата. В то же время он параллельно пообещал реагировать на те шаги Москвы, которые Вашингтон сочтет недружественными.