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Рубрика: В мире

Байден в своей речи продвинул социалистические тезисы

Текст: Максим Макарычев
Президент США Джо Байден выступал с обращением к нации в конгрессе как левый социалист. Вот первые отклики наблюдателей, которые комментируют выступление президента. Его тезисы о выделении помощи обездоленным, дополнительных средств на образование, уход за детьми, повышение налогов, его острая критика "воротил с Уолл-стрит" привели в настоящий ступор консервативное крыло конгресса. Вот впечатление корреспондента Guardian с места события.
Фото: Doug Mills / POOL / AFP Фото: Doug Mills / POOL / AFP
Фото: Doug Mills / POOL / AFP

Похоронный марш для налоговой политики

"Сенатор Берни Сандерс (бывший претендент на пост президента, демократ-социалист - прим. ред.), вынужденный терпеть четыре года богохульства Дональда Трампа в этом самом зале заседаний, явно упивался происходящим. Байден фактически озвучил похоронный марш для четырех десятилетий правительства Рональда Рейгана, ортодоксального низкого налогообложения, в рамках которого действовали даже Билл Клинтон и Барак Обама. "Мои сограждане-американцы, экономика "просачивания вниз" никогда не работала, - сказал он. Пришло время развивать экономику снизу-вверх и посередине".

Фото: Melina Mara / POOL / AFP
Байден представил "план американской семьи"

Республиканцы молчали, с каменными лицами и прикованные к своим местам аплодисментами демократов после того, как Байден сказал: "Здравоохранение должно быть правом, а не привилегией в Америке". Сенатор-республиканец Линдси Грэм нахмурился, прижав руку к подбородку. Сенатор Тед Круз сидел, сложив руки. Тем временем в галерее демократ Джо Манчин делал пометки".

Байден рекламировал политику своих огромных инвестиций в экономику, и пояснил, что они будут финансироваться за счет более высоких налогов для самых богатых людей и корпораций. "Я не буду повышать налог для людей, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год, - сказал Байден. Пришло время корпоративной Америке и самому богатому 1% американцев заплатить свою справедливую долю". По его словам, американская администрация собирается реформировать корпоративные налоги, чтобы корпорации и олигархи выплачивали справедливую долю. "Белый дом будет помогать оплачивать государственные инвестиции, от которых выиграет их бизнес. Мы будем вознаграждать труд, а не богатство", - заключил американский президент.

Байден осудил Трампа

Он осудил план бывшего президента США Дональда Трампа по сокращению налогов на 2017 год, обосновав свое предложение облагать налогом 1% самых богатых американцев. Байден сказал, что с помощью его плана налоговые органы будут "расправляться с миллионерами и миллиардерами, которые обманывают свои налоги". "По оценкам левых, правых и центристских мозговых центров, это миллиарды долларов. Я не собираюсь никого наказывать. Но я не буду добавлять налоговое бремя, дополнительное налоговое бремя на средний класс этой страны. Они уже платят достаточно. Я считаю, что то, что я предлагаю, справедливо. Финансовая ответственность. И это увеличивает доход, чтобы оплатить планы, которые я предлагаю, и создаст миллионы рабочих мест, которые будут способствовать росту экономики и укреплению нашего финансового положения в стране ", - сказал он.

Фото: Michael Reynolds/Pool via AP
Байден выбрал оптимистичный тон в обращении к нации

"Послушайте, большое снижение налогов в 2017 году, помните, оно должно было окупиться. Именно так оно было продано. Вместо этого оно увеличило дефицит на два триллиона долларов. Это была огромная неожиданная удача для корпораций. Тех, кто находится на самом верху. Вместо того, чтобы использовать налоговую экономию для повышения заработной платы и инвестирования в исследования и разработки, она влила миллиарды долларов в карманы генеральных директоров. Фактически разрыв в оплате труда между генеральными директорами и их работниками сейчас является одним из самых больших в истории", - сказал Байден.

Харрис займется интернетом

Байден поручил вице-президенту Камале Харрис возглавить компонент широкополосного доступа в американском плане занятости. Предложение по инфраструктуре, сказал Байден, создаст "рабочие места, которые соединят каждого американца с высокоскоростным интернетом, в том числе 35% сельских американцев, у которых его до сих пор нет. Это поможет нашим детям и предприятиям добиться успеха в экономике 21 века".

"И я прошу вице-президента возглавить эту работу, если она согласна, - добавил Байден, обращаясь к Харрис, которая кивнула президенту. - Потому что я знаю, что это будет сделано".

Хотя объем ее обязанностей не был полностью ясен в речи, чиновник Белого дома сказал CNN, что Байден поручает Харрису широкополосный компонент американского плана занятости, а не весь план рабочих мест. Задача состоит в том, чтобы сосредоточиться на расширении доступа к широкополосной связи в рамках более широкого плана создания рабочих мест, добиться его продвижения и реализовать.

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