Байден выбрал оптимистичный тон в обращении к нации

Президент Джо Байден обратился со своим первым посланием к нации, выступая в здании Капитолия США перед членами двух палат Конгресса. Хотя первое такое выступление президента обычно происходит в начале года, администрация Байдена заявила, что она специально перенесла его, чтобы сосредоточиться на пандемии COVID-19 и принятии национального плана спасения.

Впервые в истории этого выступления 78-летнего президента сопровождали две женщины: вице-президент Камала Харрис и 80-летняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, расположившиеся за подиумом. Президент Байден вошел в зал палаты представителей в маске на лице, приветствуя людей, аплодирующих ему и направляясь к подиуму. Оказавшись там, он поприветствовал Харрис и Пелоси и вручил им копии своей речи. Затем Пелоси представила президента, сообщает CNN.

Без "назначенных выживших"

Перед выступлением группа по опросу CBS News предоставила информацию о первых 100 днях президентского правления Байдена и о том, как американцы рассматривают его действия с пандемией и экономикой, а также предложения по инфраструктуре, межрасовые отношения и его взгляды на глобальные вызовы и проблемы. Речь Байдена совпала с окончанием его первых 100 дней пребывания в должности. Опрос CBS News показал, что 58% респондентов одобряют его работу, а 42% - не одобряют.

Белый дом объявил во вторник, 28 апреля, что в зале заседаний не будет так называемых "назначенных выживших", когда президент Байден выступит с первым совместным обращением к Конгрессу. Когда президент обращается к Конгрессу, Белый дом обычно держит одного члена кабинета подальше от Капитолия в безопасном месте, в то время как другие секретари кабинета присутствуют на выступлении. Оставшийся член кабинета известен как "назначенный оставшийся в живых" и станет президентом, если нападение уничтожит остальную часть президентской линии преемственности. Однако в этом году опасения по поводу продолжающейся пандемии ограничили количество людей, которые находились в Капитолии во время выступления, и в зале присутствовали только два секретаря кабинета министров.

Менее половины из 535 членов конгресса получили приглашение в Капитолий, но им было запрещено приводить гостей. Из-за того, что Конгресс не заседает, многие республиканцы-конгрессмены пропустили мероприятие: Байден в конечном итоге обратился в основном к дружественной аудитории демократов.

В окружении друзей и "своих"

Приблизительно 200 человек слушали речь в Капитолии, включая четырех человек, следующих в иерархии власти за Байденом: вице-президент Камала Харрис, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, временный президент сената Патрик Лихи и государственный секретарь Энтони Блинкен.

Если во время выступления Байдена с высокозащищенным зданием случится бедствие, следующей в очереди станет министр финансов Джанет Йеллен. Министр обороны Ллойд Остин, который следует за Йеллен в очереди, был вторым представителем кабинета министров в зале. Те, кто находятся в линии преемственности, по-прежнему должны соответствовать конституционным требованиям, чтобы занимать пост президента, а это означает, что и министр энергетики Дженнифер Гранхольм, родившаяся в Канаде, и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, родившийся на Кубе, не имеют права замещать президента, хотя стоят в очереди преемственности вслед за Остином.

По сообщению Washington Post, главный судья Джон Робертс был единственным присутствующим во время выступления членом Верховного суда, а генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, представлял вооруженные силы. Первая леди Джилл Байден также присутствовала в зале заседаний конгресса. Первая леди пригласила пятерых гостей на первое обращение президента Джо Байдена к Конгрессу, среди которых оказались защитник предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия и медсестра, героически проявившая себя во время пандемии.

"Это был трудный год"

"Америка снова в движении", - сказал Байден, признав, какой это был тяжелый год для Соединенных Штатов. "Мы все знаем, что жизнь может нас сбить с ног, - сказал он. - Но в Америке мы никогда, никогда, никогда не останавливаемся. Американцы всегда встают, вот что мы делаем". Его обращение к законодателям, которые физически дистанцированы - и, возможно, более разделены идеологически, чем когда-либо в новейшей истории, выглядит и ощущается по-другому, констатирует Guardian. Но его тон звучит оптимистично - Байден "продает свои достижения за первые 100 дней пребывания в должности и испытывает чувство надежды", отмечает обозреватель издания.

"Иди и сделай прививку"

"Я могу сказать благодаря вам - американскому народу - наш прогресс за последние 100 дней в борьбе с одной из самых страшных пандемий в истории стал одним из величайших логистических достижений, которые когда-либо видела эта страна", - сказал Байден. В течение его первых 100 дней в США введено около 220 миллионов доз вакцины, что намного превосходит первоначальное обещание Байдена получить 100 миллионов доз к этому сроку. "Теперь каждый имеет право на вакцинацию, - сказал он. - Прямо сейчас, немедленно иди вакцинируйся Америка".

Языком цифр

Пандемия, несомненно, по-прежнему остается самой большой проблемой, с которой столкнулась страна, констатирует ВВС. 575 тысяч американцев умерли - больше, чем в любой стране мира. В США было зарегистрировано свыше 32 миллионов случаев инфицирования - примерно столько же, сколько в Индии и Бразилии вместе взятых. Около 96 миллионов американцев в настоящее время полностью вакцинированы. Семьсот американцев все еще умирают каждый день, по сравнению с 3 000 в день, когда Байден вступил в должность.

"В Америке мы всегда встаем, - сказал Байден. - И сегодня это то, что мы делаем: Америка снова поднимается. Выбирая надежду вместо страха. Правду вместо лжи. Свет вместо тьмы. После 100 дней спасения и обновления, Америка готова к взлету. Мы снова работаем. Снова мечтаем. Снова открываем. Снова руководим миром. Мы показали друг другу и миру: у Америки нет выхода".

По словам президента, 100 дней назад "американский дом загорелся". "Мы должны были действовать. И благодаря исключительному руководству спикера Пелоси и лидера большинства Шумера ... мы действовали", - отметил Байден.

"Работа, работа, работа"

Байден начал объяснять присутствующим в зале, что его планы - улучшить водную инфраструктуру, расширить доступ в интернет, решить проблему изменения климата - все это создаст рабочие места. "Американский план создания рабочих мест заставит инженеров и строителей работать над возведением более энергоэффективных зданий и домов, - сказал Байден. - Американский план рабочих мест поможет миллионам людей вернуться к своей работе и карьере".

Несколько слов о климате

Еще когда он был кандидатом в президенты, Байден позиционировал свою политику в области изменения климата как план создания рабочих мест. "Когда я думаю об изменении климата, я думаю о рабочих местах", - сказал в своей речи. Рекламируя свой план работы, он сказал о необходимости создания "зеленых рабочих мест": электромонтажники должны установить 500 тысяч зарядных станций вдоль американских автомагистралей, фермеры сажать "покровные культуры", чтобы уменьшить содержание углекислого газа в воздухе и получать за это деньги. Наконец, по словам Байдена, нет никаких причин, по которым лопасти ветряных турбин "не могут быть построены в Питтсбурге вместо Пекина", отмечает Guardian.

"Уолл-стрит не строила эту страну"

Байден выбрал популистский посыл, и напрямую обратился к избирателям из рабочего класса. "Уолл-стрит не строила эту страну, - сказал он. Эту страну построил средний класс. А профсоюзы создают средний класс". "Все инвестиции в Американский план занятости будут руководствоваться одним принципом: "покупайте американское ", - сказал Байден.

По его словам, американские налоговые доллары будут использоваться для покупки американских товаров, произведенных в Америке, которые создадут в стране рабочие места. "Так и должно быть. Теперь - я знаю, что некоторые из вас дома задаются вопросом, подходят ли вам эти рабочие места? Вы чувствуете себя брошенным и забытым в быстро меняющейся экономике. Позвольте мне поговорить с вами напрямую", - отметил глава Белого дома.