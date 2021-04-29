Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии

Расследовать преступление будет центральный аппарат Следственного комитета по статье российского Уголовного кодекса - 354.1 - "публичное осквернение символов воинской славы России".

Про версию следствия рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, 21 апреля 2021 года неустановленные лица нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, находящегося на Моравской площади в городе Брно Чешской Республики.

Этот памятник был установлен в Брно в 1955 году в честь освобождения города от фашистов.

"Местные жители всегда уважительно относились к монументу. И в этой связи особенно нелогичным выглядит подобная демонстрация пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - подчеркнула Петренко.