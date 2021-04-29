Более 100 тысяч школьников зарегистрировались на платформе "Сферум"

Более 100 тысяч пользователей зарегистрировались на информационно-коммуникационной платформе "Сферум": ее используют более чем 7 тысяч школ в 15 пилотных регионах РФ.

Напомним, месяц назад ее представили министр просвещения Сергей Кравцов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Платформа - часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ.

Здесь учителям и ученикам бесплатно доступны звонки с возможностью демонстрации экрана и без ограничений по времени, онлайн-занятия или гибридные уроки (онлайн и офлайн), общение и обмен файлами в чатах, группах. По сути, это еще и школьная социальная сеть.

- В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации пользователей, пока не имеющих мобильного телефона - опция важна для школьников младших классов, - сообщают разработчики. - Также в "Сферуме" смогут регистрироваться родители, что поможет им быть в курсе успеваемости детей и проще контактировать с педагогами.