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29.04.2021 11:37
Рубрика: Общество

Более 100 тысяч школьников зарегистрировались на платформе "Сферум"

Текст: Ксения Колесникова

Более 100 тысяч пользователей зарегистрировались на информационно-коммуникационной платформе "Сферум": ее используют более чем 7 тысяч школ в 15 пилотных регионах РФ.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Напомним, месяц назад ее представили министр просвещения Сергей Кравцов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Платформа - часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ.

Здесь учителям и ученикам бесплатно доступны звонки с возможностью демонстрации экрана и без ограничений по времени, онлайн-занятия или гибридные уроки (онлайн и офлайн), общение и обмен файлами в чатах, группах. По сути, это еще и школьная социальная сеть.

- В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации пользователей, пока не имеющих мобильного телефона - опция важна для школьников младших классов, - сообщают разработчики. - Также в "Сферуме" смогут регистрироваться родители, что поможет им быть в курсе успеваемости детей и проще контактировать с педагогами.

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