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Рубрика: Власть

Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT

Институты Евросоюза ограничены в средствах давления на Россию. ЕС не может отключить РФ от платежной системы SWIFT, как и остановить проект "Северный поток-2". Это признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По его словам, "SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции". Говоря о "Северном потоке", Боррель отметил, что "ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта". Он уточнил, что Евросоюз может потребовать прозрачной работы с адекватным уровнем контроля, когда "Северный поток-2" заработает, пишет РИА Новости.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских прокомментировал угрозы отключения России от SWIFT. По его мнению, это вряд ли осуществится, но если все же и произойдет, то Москва готова ответить. "Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует", - отметил Крутских.

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