Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве

Следственный комитет РФ попросил об аресте экс-советника бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игоря Сосновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд.

Официально СК об этом и о задержании Сосновского накануне не сообщал, но, по сведениям "Коммерсанта", Игорь Сосновский был задержан сотрудниками СК и ФСБ вчера в одном из столичных ресторанов.

Бывший советник сейчас является бизнесменом, который предположительно предложил организовать письмо главы ФСБ РФ главе МВД РФ, чтобы некого коммерсанта убрали из списка граждан, числящихся в международном розыске, и уголовное дело против него прекратили. Стоит подобная услуга, по мнению Сосновского, пять миллионов долларов. Во время встречи Сосновского с представителем этого коммерсанта, бывшего советника и задержали.