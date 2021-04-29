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29.04.2021 14:20
Рубрика: Экономика

Чернышенко: Дети в РФ будут путешествовать по стране минимум дважды в год

Текст: Евгений Гайва
Каждый ребенок в России в скором времени сможет минимум дважды в год путешествовать по стране в рамках нацпроекта по туризму, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Александр Пирагис/ РИА Новости Фото: Александр Пирагис/ РИА Новости
Фото: Александр Пирагис/ РИА Новости

"Уже в этом году на отдых в России с компенсацией 50% стоимости путевки отправятся 357 тысяч детей. В горизонте 10 лет каждый ребенок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России", - сказал вице-премьер в ходе презентации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Он подчеркнул, что детский и семейный виды отдыха - это ключевой приоритет нацпроекта. "Главная наша цель - обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан, прежде всего, для семей с детьми", - заявил Чернышенко.

Поддержке семейного отдыха в рамках нацпроекта будет уделено большое внимание. Ростуризм с 2022 года запустит программу доступных культурно-познавательных поездок, в которой ежегодно смогут участвовать 300 тысяч детей, заметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Нацпроект призван обеспечить комплексное развитие туристической отрасли страны. На его реализацию до 2030 года будет выделено 529 млрд рублей из федерального бюджета и 72 млрд рублей из региональных средств.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Национальные проекты 2019-2024 Развитие туризма в России

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