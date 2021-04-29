Коронавирусный шторм в Индии, увы, не собирается утихать - день ото дня в стране фиксируются новые антирекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. В четверг число заразившихся практически достигло отметки в 380 тысяч. Согласно официальным данным за последние сутки скончались 3645, а за все время пандемии коронавируса умерло около 205 тысяч человек. Чтобы помочь индийскому народу в это сложное время, с разных концов света в Индию направляются гуманитарные грузы.

Двумя рейсами МЧС Российской Федерации в страну доставлено более 22 тонн грузов. Помимо 200 тысяч упаковок лекарственных средств для лечения COVID-19, российские ИЛ-76 привезли 150 медицинских мониторов и 75 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства. С учетом серьезных трудностей с обеспечением индийский госпиталей кислородом, на борт также были загружены 20 высокотехнологичных установок для его выработки. О решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь стало известно после состоявшегося в среду телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Острая нехватка медицинского кислорода продолжает оставаться одной из главных проблем. Японский автоконцерн Suzuki объявил о закрытии сразу трех своих производств в Индии как раз из-за нехватки промышленного кислорода, который начали использовать в индийских больницах. Однако, как пишут индийские СМИ на самом деле по стране в целом количество производимого кислорода более чем достаточно для того, чтобы покрыть медицинские нужды. Основная проблема заключается в логистике и недостатке контейнеров - как небольших баллонов, так и промышленных цистерн.

Большинство производителей кислорода находятся на востоке Индии, в то время как спрос резко вырос в городах на западе, например в финансовый центре страны Мумбаи, и на севере - в столице Нью-Дели. "Цепочка поставок должна быть изменена, чтобы переместить медицинский кислород из определенных регионов, где он в избытке, в регионы, которые в нем больше всего нуждаются", - рассказал AFP Сиддхарт Джайн, глава одного из крупнейших поставщиков медицинского кислорода в Индии.

Получается, что свирепая вторая волна застала Индию врасплох. Местные специалисты продолжают выяснять причины возникновения столь жесткой вторичной вспышки.

"Скорее всего, в игру вступили три фактора - общественное поведение, повышенная восприимчивость населения к вирусу и новые варианты вируса. При этом восприимчивость, показатели которой значительно превысили прогнозный уровень, может быть просто следствием того, что во время первой волны вирус распространялся среди населения неоднородно. Некоторые слои населения во время первой волны были подвержены большему воздействию, чем другие, и вторая волна поразила как раз новые группы общества. Высокая восприимчивость также может быть связана с появлением новых вариантов COVID-19", - заявил в интервью для The Indian Express главный научный советник индийского правительства Виджай Рагхаван. При этом эксперты расходятся во мнении, когда же в стране наступит пик заболеваемости. По одним оценкам ждать осталось еще несколько дней, по другим - две-три недели.

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Из-за высокой смертности стационарные и возведенные в последние дни временные крематории продолжают работать круглые сутки - к погребальным кострам выстроились длинные очереди из носилок с телами умерших. Примером той трагедии, которую сейчас переживает индийский народ, может стать душераздирающее испытание, выпавшее на долю хилого бородатого мужчины из деревни Амбарпур, расположенного более чем в 200 километров от столицы штата Лакхнау. По сообщению местной полиции, 70-летний старик был вынужден везти тело своей жены, умершей из-за COVID-19, для кремации на своем велосипеде, поскольку никто в его деревне не оказал никакой помощи, опасаясь заразиться смертельным вирусом.

Человеческое горе запечатлено на двух фотографиях, распространенных в соцсетях. На одной фотографии видно, как мужчина везет тело на своем велосипеде, а на другой он беспомощно сидит на обочине дороги, а тело лежит поперек упавшего велосипеда. Жена мужчины скончалась в районной больнице 26 апреля, а ее тело было отправлено в его деревню на машине скорой помощи. "Но жители, включая старейшин, отказались помочь ему выполнить последний обряд, опасаясь, что они также могут заразиться вирусом", - рассказал агентству PTI полицейский Мадиахун Дхусиа. По его словам, сотрудники полиции прибыли туда с необходимым транспортом, древесиной для костра и помогли доставить тело в Рамгхат, где и была проведена кремация.

В американском Госдепе пришли к выводу, что обстановка в Индии критическая и распространили уведомление высшего, четвертого уровня опасности, с призывом к своим гражданам те только не путешествовать в Индию, но и в экстренном порядке покинуть территорию страны. "Граждане США сообщают, что им отказывают в госпитализации в некоторых городах из-за нехватки места. Американские граждане, желающие покинуть Индию, должны воспользоваться доступными вариантами коммерческого транспорта прямо сейчас", - говорится в сообщении посольства США в Индии.

Тем временем государства разных стран мира продолжают изолироваться от Индии. За последние дни авиасообщение прекратили Гонконг, Пакистан и Филиппины. Сингапур запретил въезд владельцам долгосрочных виз недавно побывавших в Индии. Индонезия также запрещает въезд путешествующим из этой страны. Великобритания внесла Индию в свой список запретов на поездки, а Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт приостановили пассажирские рейсы. Еще раньше Канада запретила полеты из Индии и Пакистана на 30 дней, а на этой неделе на такой же шаг пошла и Австралия.