Как подчеркнули "Российской газете" в Роспотребнадзоре, эта мера санитарного контроля касается всех въезжающих: и тех, кто прибудет из Беларуси или других стран Таможенного союза (Киргизия, Армения, Казахстан). И возвращающимся из Абхазии, где любят отдыхать россияне, тоже придется два раза посетить лабораторию. Надо будет сдавать тест и детям.
Для иностранцев другие правила. Как уточнили в Роспотребнадзоре, все иностранные граждане въезжают в Россию с результатом теста на коронавирус. А если речь идет о трудовых мигрантах, то им, помимо теста, который они должны взять с собой, придется сидеть на карантине 14 дней. Карантин они могут проходить по месту прибытия - или в общежитии, или на съемной или собственной (при наличии) квартире.
"Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран на территорию Российской Федерации после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в базу Единого портала госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток", - напомнили в Роспотребнадзоре требования постановления Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Как уточняет ведомство, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранцев.
До 1 мая требование о двойном ПЦР-тестировании действует только в отношении возвращавшихся из Турции и Танзании. Но с 15 апреля Россия ограничила полеты в Турцию и приостановила авиасообщение с Танзанией. Как отмечала Попова, из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в 21 стране произошло ухудшение эпидситуации по коронавирусу.
"Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и, по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вернувшихся из-за рубежа. При этом более 25 тысяч человек, зараженных коронавирусом, выявлено именно методом ПЦР. Из этого общего числа инфицированных почти 80% - наши граждане, прибывшие из Турции", - уточнила Попова. Из Турции, по ее словам, граждане привозили самые разные мутировавшие штаммы, в том числе британский и южноафриканский. Также обнаруживались бразильские варианты коронавируса, калифорнийская и нью-йоркская мутации.
А из Танзании отдыхающие приезжали не только с коронавирусом, но и с малярией. Попова также отметила, что число стран, которые сообщают о вариантах вируса, вызывающих обеспокоенность, продолжает расти. По данным ВОЗ, британский, южноафриканский и бразильский варианты возбудителя уже вытеснили референсный штамм в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.
При этом отмечается более высокая скорость передачи инфекции на местном уровне. "Таким образом, распространение за рубежом штаммов, генетически отличающихся от циркулирующих в настоящее время в России, создает дополнительную угрозу. При этом прогноз ситуации в России на ближайшее время и ближайшее полугодие будет зависеть от завоза новых вариантов вируса из зарубежных стран, естественной эволюции возбудителя внутри страны и эффективности мер, которые мы принимаем для предотвращения передачи вируса от человека к человеку, дальнейшего развития эпидситуации", - подчеркнула Попова.
По данным Росавиации, с 15 по 21 апреля российские и турецкие авиакомпании из Турции в Россию вывезли около 58,6 тысячи пассажиров и еще 2,1 тысячи человек из Танзании. С 23 по 30 апреля российскими авиакомпаниями планируется выполнить 39 вывозных рейсов из Турции и два рейса из Танзании. Как ожидается, до 1 июня будет 112 вывозных рейсов из Турции российскими авиакомпаниями и 87 рейсов турецкими авиакомпаниями. Планируется перевезти около 60 тысяч пассажиров.
По мнению президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, туристам, возвращающимся из стран дальнего зарубежья, двойные тесты особых проблем не создадут. "Россияне, выезжавшие за рубеж, по правилам сдавали тесты и в прошлом году. После этого выставляли результаты на сайт Госуслуг и могли свободно перемещаться по территории России. Никаких проблем это не вызывало. При ужесточении этих правил, конечно, какой-то небольшой процент примет решение не путешествовать за рубеж. Но я не вижу в этом больших сложностей", - сказал он.
Неоднократные ПЦР-тесты соответствуют мировой практике. Например, граждане, приезжающие из-за рубежа в Великобританию, должны сдавать тесты четыре раза - перед вылетом, а затем на второй, третий и на восьмой день после прилета, рассказывает Игнатьев. Тест в Британии стоит 210 фунтов (около 22 тысяч рублей по текущему курсу).
В России в среднем один ПЦР-тест стоит в коммерческих лабораториях 3 тысячи рублей. Можно попытаться сдать тест в своей поликлинике бесплатно, но здесь нет гарантии, что человек уложится в пять отведенных дней на проведение тестирования после пересечения границы.
Возникают проблемы и у путешествующих на личном автотранспорте. Например, дорога от Москвы до пропускного пункта в селе Веселое на российско-абхазской границе может занять три дня, столько же обратно. Однако в Абхазию ездят из множества других регионов, что заметно растягивает путешествие и может усложнить сдачу теста. В Роспотребнадзоре на это отвечают, что граждане должны сами планировать свою поездку с учетом новых требований.
"Мы признаем, что исполнение требований Роспотребнадзора безусловно способствует защите здоровья. Но все же полагаю, что исполнение санитарных требований должно стать бесплатным для россиян. Тогда государство будет иметь право требовать их исполнения", - считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. В ближайшие дни он готов направить в адрес контролирующих органов соответствующее обращение.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора:
"Все граждане, которые прилетают из Индии, с 27 апреля тестируются на коронавирус прямо в аэропорту. Мы ввели дополнительный контроль для защиты населения России от рисков, которые возникают с появлением той или иной мутации коронавируса. И этот контроль будет двухэтапным".
Люди старше 65 лет могут выйти с удаленки
Год действовали временные правила, по которым возрастных работников нужно было отправлять работать из дома в обязательном порядке. Делалось это для сохранения здоровья людей в возрасте 65+, которые попадают в группу риска по инфекционным заболеваниям.
Временные правила сначала хотели отменить с 1 апреля, но потом их действие продлили еще на месяц.
С 1 мая работодателям рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением COVID-19, в приоритетном порядке переводить работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу, говорится в постановлении правительства от 2 марта нынешнего года.
Как сообщил "Российской газете" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в России сегодня около 9,5-10 миллионов работающих пенсионеров. Ранее, как сообщал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, на удаленке трудятся около 3 миллионов россиян, еще в начале года их было 3,7 миллиона человек, или 6% от общего числа работающих россиян.
Цены на сахар готовятся к разморозке
Такие соглашения были подписаны 16 декабря прошлого года между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями. По ним сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице. Предполагалось, что соглашения будут действовать до конца первого квартала. Но в правительстве посчитали, что их отмена несет риски роста цен. Кабмин своим постановлением от 30 марта продлил их до 1 июня.
Кроме того, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке, с 15 мая по 31 августа обнуляются импортные пошлины на сахар. Ввезти разрешается 350 тыс. тонн.
Одновременно, чтобы поддержать рентабельность сахарозаводов, при поставках сахара в розничные сети их поддержат дотациями в размере 5 рублей на кг произведенной продукции.
Причина заморозки цен на сахар - резкий рост его стоимости. По данным Росстата, за 2020 год сахар подорожал на 64,54%. Дело в том, что в прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). Но в этом году минсельхоз прогнозирует увеличение площадей на 15%. Это позволит нормализовать ситуацию. С начала года сахар-песок подорожал на 1,4%.
Кроме сахара, аналогичные соглашения действуют по подсолнечному маслу. Цены на него заморожены на уровне 95 рублей за литр в опте и 110 рублей за литр в рознице. Но они будут действовать до 1 октября 2021 года.
Проезд под шлагбаум подорожает в пять раз
Речь идет о поправках в статью 12.10 КоАП. Сейчас в ней за такие грубые нарушения, как выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также за проезд под запрещающий сигнал светофора, предусмотрено лишение прав на срок до трех месяцев или штраф 1000 рублей. Если нарушение выявлено камерой, то ничего, кроме штрафа, не грозит. А со скидкой - это вообще 500 рублей.
С 1 мая срок лишения прав остается неизменным, а штраф вырастает до 5 тысяч рублей. При этом заплатить его, даже в течение 20 дней с момента вынесения, со скидкой будет нельзя.
Это же наказание будет применяться, если водитель пересекает нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближается в "пределах видимости". Этот термин ни в каких нормативных актах не определен. По всей вероятности, "пределы видимости" будет устанавливать инспектор ДПС прямо на месте выявления нарушения.
Самовольное открытие шлагбаума сегодня карается штрафом 1000 рублей, но без лишения права управления. С 1 мая оно будет наказываться штрафом 5000 рублей и также без возможности оплаты со скидкой.
Аварии на железнодорожных переездах происходят не часто. Но, как правило, заканчиваются тяжелыми последствиями. В прошлом году на них произошло 216 ДТП в которых погибло 48 человек. При этом снижение по сравнению с предыдущим годом незначительное. В этом году на переездах уже зафиксировано 51 ДТП, в которых погибло 15 человек. В абсолютном большинстве случаев причиной этих аварий стало нарушение правил водителями. Может высокий штраф освободит переезд от аварий? Тем более, что большинство переездов оборудовано камерами.
Страны Евразийского союза введут маркировку молока порознь
В России маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. Пока она проходит в добровольном порядке. После сыров и мороженого она станет обязательной с 1 сентября для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только с 1 декабря 2023 года начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.
По словам заместителя председателя Комитета московской Торгово-промышленно палаты по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой, решение о раздельном введении маркировки в странах ЕАЭС было принято, поскольку внедрить ее одновременно с Россией на территории других стран Союза не представляется возможным: там пока совсем не готовы к ее внедрению.
"Это решение делает введение маркировки на молочные продукты бессмысленным, так как участники рынка будут в неравных условиях: российские производители будут обязаны выполнять требования по цифровой маркировке, а наши страны-партнеры, которые имеют возможность беспошлинной торговли, не обязаны", - считает Петрова.
Иными словами, из стран ЕАЭС можно будет ввозить продукцию без маркировки (и, соответственно, без подтверждения качества продукции) и по прежним ценам. А российские производители должны будут потратиться на внедрение маркировки и с ее помощью доказать качество своей продукции. При этом неизбежно расходы на маркировку будут заложены в конечную цену продукцию. Таким образом, решение о раздельном вводе маркировки в ЕАЭС приведет к снижению конкурентоспособности российских молочных предприятий и ухудшит их позиции, считает Марина Петрова. Она напоминает, что за последний год у наших производителей себестоимость переработки молочной продукции выросла на 18-20%, однако транслировать это повышение в розницу они не могут из-за не полностью восстановившегося спроса..
Шахтерам пересчитают доплаты к пенсиям
В Пенсионном фонде пояснили, что размер выплат зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пеней и штрафов, поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций, которые используют труд летчиков и шахтеров, к сумме средств, необходимых для финансирования этих расходов. При корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Доплаты устанавливаются каждому получателю индивидуально с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Также учитывается и средний размер зарплаты в России. В среднем по стране ежемесячная доплата летчикам составляет чуть более 7000 рублей, а шахтерам - около 4000 рублей.
Право на доплату имеют только те, кто уже не работает по льготным специальностям.
Дети поедут на автобусах с ГЛОНАСС
Она будет передавать в Ространснадзор данные о перемещении транспортных средств. Это поможет обеспечить безопасность детей.
Решение обязать пассажирских перевозчиков, а также перевозчиков опасных грузов оснащать транспортные средства системой ГЛОНАСС было принято правительством в феврале 2018 года. Однако вступление нормы в силу неоднократно переносилось. Как указывали в минтрансе, у перевозчиков отсутствует возможность оснащения транспортных средств спутниковой аппаратурой, отвечающей всем требованиям. В июле 2019 года действие правил перенесли на конец мая 2020 года, а после начала пандемии - на 31 мая 2021 года. В дополнение к этому на 30 июня 2021 года был перенесен срок вступления в силу дополнительных требований к году выпуска автобусов, использующихся при организованной перевозке групп детей. Однако затем пункт о том, что для перевозки детей нельзя использовать автобусы старше 10 лет, был исключен. Сейчас для организованной перевозки группы детей используются автобусы, оборудованные ремнями безопасности.
Ветераны получат выплаты
В Пенсионном фонде рассказали, что выплаты получат 33,2 тысячи россиян, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов и в настоящее время проживают в России и Прибалтике. Ветераны получат деньги вместе с пенсиями.
Получить часть налоговых вычетов будет намного проще
В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. При упрощенном порядке получения вычета срок проведения стандартной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо месяца.
Отсутствие необходимости предоставлять документы основано на том, что всю информацию налоговые органы и так получат от банков, которые подключатся к сервису с этой даты. Перечень банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), а как только от них поступит необходимая информация по вычету, налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением в личном кабинете, отмечают в ФНС.
"О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика-физлица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений. Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета: с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога", - сообщили в ФНС. До появления предзаполненного заявления в личном кабинете не требуется никаких действий. Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, можно обратиться к банку, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества.
Новый порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных вычетов через подачу декларации 3-НДФЛ. Речь о вычете до 52 тысяч рублей в год для ИИС, до 260 тысяч рублей при покупке квартиры или строительстве дома (земли под него), до 390 тысяч рублей при погашении процентов по ипотеке.
Вычет предоставляется и по расходам на строительство жилого дома (назначение объекта - "жилое"), уточнили "РГ" в ФНС. Категория участка в целях предоставления вычета значения не имеет, подчеркивают там. Вычет можно получить и по расходам на покупку участка, где построен дом. Он предоставляется начиная с налогового периода (календарного года), в котором оформлено право собственности на жилой дом. Расходы на строительство дома должны быть документально подтверждены (договорами с подрядчиком, платежными документами на оплату работ по строительству и покупке материалов и так далее).