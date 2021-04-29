Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно

Подведомственные учреждения Россельхознадзора готовы проводить диагностику домашних животных на COVID-19 на безвозмездной основе, сообщили в ведомстве.

Бесплатно сдать тест на COVID-19 можно будет тем животным, чьи хозяева переболели после заражения этим вирусом. Исследования будут проводиться до получения "необходимого объема информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России", рассказали в Россельхознадзоре.

"Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит провести глубокий научный анализ ситуации с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека и всесторонне оценить возможные риски", - пояснили в ведомстве.

Сдать тест можно будет в Москве, Владимире, Туле, Липецке и многих других городах на базе "Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов", "Федерального центра охраны здоровья животных" и "Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории".

По данным Россельхознадзора, сейчас случаи заражения животных COVID-19 зарегистрированы в 27 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), больше всего подвержены риску заболевания хорьки, норки, дикие и домашние кошки, собаки.