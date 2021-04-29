Двое нападавших убиты при ограблении ювелирного магазина в Италии

Два злоумышленника убиты в результате ограбления ювелирного магазина в Италии.

Владелец открыл огонь после того, как трое вооруженных нападавших ворвались в его магазин в деревне Гринзане Кавур в регионе Пьемонт. Двое погибли на улице, а третий подозреваемый был ранен в ногу и позже арестован. По сообщениям итальянских СМИ, грабители похитили часы и ювелирные изделия на сумму 300 тысяч евро.

Адвокат Стефано Кампанелло сказал информационному агентству Ansa, что его 66-летний клиент был "убит горем" из-за случившегося. Ему не были предъявлены обвинения, но они могут быть выдвинуты - в непредумышленном убийстве и применении чрезмерной силы в целях самообороны, сообщает ВВС.

Местный мэр Джанфранко Гарау, который во время стрельбы присутствовал на вечернем собрании в соседней ратуше, сказал итальянским СМИ, что обстоятельства события остаются неясными. "Я знаю только, что целью бандитов была честная и хорошая семья", - сказал он.

Маттео Сальвини, лидер ультраправой партии Италии в Лиге и автор закона о защите собственности от 2019 года, написал в Twitter о своей поддержке ювелира и его семьи. "Защита всегда законна", - писал он.

По данным газеты Small Arms Survey, около 14% итальянских гражданских лиц владеют оружием - это меньше, чем в соседних странах. Все частное оружие должно быть зарегистрировано в местных органах власти.