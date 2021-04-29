Единый заказчик сдал первый объект

Первый объект, который куририровала компания "Единый заказчик в сфере строительства", введен в эксплуатацию - новое здание музея истории космонавтики в Калуге.

"Площадь построенного здания почти в четыре раза превышает площадь исторического и дает возможность увеличения экспозиционных площадей в пять раз. Новое современное трехэтажное сооружение из стекла и металла высотой 20,5 метра "вписано" в склон береговой линии со сложным рельефом и вместе с существующим историческим зданием образует единый ансамбль. Рядом размещается астрономическая обсерватория", - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Единый заказчик" выполнял функции застройщика, технического заказчика и вел строительный контроль за объектом, рассказали в пресс-службе компании.

Новый корпус связан с действующим музеем, объединяя в едином ансамбле стартовый комплекс ракеты "Восток" и экспозицию ракетно-космической техники под открытым небом. В новом здании разместятся раритетные экспонаты, многие из которых впервые будут представлены в экспозиции.

Предполагается, что обновленный музей сможет принимать до полумиллиона человек в год, рассказала министр культуры Ольга Любимова. Новое здание позволит расширить экспозицию музея. Комплекс включает пять обособленных мультимедийных интерактивных зон: "Интерактивная планета", интерактивный театр-класс, научно-приключенческий комплекс, 3D-кинотеатр, многофункциональный конференц-зал.