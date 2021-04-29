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29.04.2021 15:52
Рубрика: Общество

Эксперт объяснил, почему в России не было гриппа в этом году

Текст: Елена Манукиян

Вспышки гриппа в этом году удалось избежать, благодаря массовой вакцинации россиян, заявил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Прививку от гриппа в прошлом году сделали почти 70% россиян. Поэтому зимой и весной случаи заболеваемости гриппом были единичными", - сказал он 29 апреля, выступая на пресс-конференции ТАСС, посвященной вакцинации.

Эксперт также подчеркнул, что такое же количество привитых граждан необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

По данным ВЦИОМ, прививку от COVID-19 уже сделали 11% россиян, еще 46% планируют вакцинироваться, остальные - сомневаются или не считают вакцинацию необходимой.

В Минздраве уточнили, что сегодня на территории страны организовано 4,9 тысячи прививочных пунктов в медицинских организациях и еще более 1,3 тысячи - мобильных. К лету объемы выпущенной в гражданский оборот вакцины от коронавируса достигнут 57 млн доз.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Прививки и вакцинация

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