Эксперт объяснил, почему в России не было гриппа в этом году

Вспышки гриппа в этом году удалось избежать, благодаря массовой вакцинации россиян, заявил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Прививку от гриппа в прошлом году сделали почти 70% россиян. Поэтому зимой и весной случаи заболеваемости гриппом были единичными", - сказал он 29 апреля, выступая на пресс-конференции ТАСС, посвященной вакцинации.

Эксперт также подчеркнул, что такое же количество привитых граждан необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

По данным ВЦИОМ, прививку от COVID-19 уже сделали 11% россиян, еще 46% планируют вакцинироваться, остальные - сомневаются или не считают вакцинацию необходимой.

В Минздраве уточнили, что сегодня на территории страны организовано 4,9 тысячи прививочных пунктов в медицинских организациях и еще более 1,3 тысячи - мобильных. К лету объемы выпущенной в гражданский оборот вакцины от коронавируса достигнут 57 млн доз.