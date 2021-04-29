Новости

Песков: Путин не обсуждал с французским бизнесом снятие ограничений 20:00
Найшуллер, Моргенштерн, Дорн и Хаски сделали хоррор-альманах 19:32
Эксперт пояснил, почему новые штаммы COVID-19 распространяются быстрее 19:17
Главы правительств Таджикистана и Киргизии осудили всплеск насилия 19:12
Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан в I квартале 19:00
На дорогах Москвы образовались 9-балльные пробки 18:50
Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 19:17
Рубрика: Общество

Эксперт пояснил, почему новые штаммы COVID-19 распространяются быстрее

Текст: Ирина Невинная

Ситуация с взрывным распространением нового штамма коронавируса, такая как в Индии, может случиться в любой стране, предупредил сегодня на брифинге директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19

"Штамм B.1.617, который был впервые выявлен в Индии в декабре 2020 года, сейчас классифицируется ВОЗ как вариант, представляющий интерес, и мы видим распространение этого вируса. Его можно замедлить, но предотвратить невозможно. Очень важно понимать, что ситуация, подобная той, что сейчас сложилась в Индии, может произойти в любой стране", - считает доктор Клюге.

Он перечислил основные триггеры крупной вспышки заболеваемости: ослабление мер личной защиты, возвращение к массовым мероприятиям, низкий охват вакцинацией. Кроме того, важный фактор - возникновение новых штаммов коронавируса, которые могут отличаться более высокой контагиозностью и агрессивностью.

"Ускоренное появление новых штаммов свидетельствует о том, что, при сохраняющейся частоте мутаций вирус начал быстрее эволюционировать, - пояснил "Российской газете" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. - Это связано с тем, что с одной стороны вирус должен приспосабливаться к увеличивающейся прослойке людей, имеющих иммунитет к классическому штамму (в результате перенесенной инфекции или вакцинации). А с другой стороны в популяции по-прежнему достаточно велика доля неиммунных людей, размножаясь в их организмах вирус изменяется, в результате чего может приобрести и такие качества, которые позволят ему инфицировать переболевших и вакцинированных. Именно такие варианты вируса сейчас имеют преимущество и распространяются значительно больше, практически вытесняя классический штамм. На данный момент каждую неделю выявляется 5 миллионов новых случаев заражения. При таком уровне заболеваемости дальнейшие мутации неизбежны".

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации