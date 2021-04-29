Эксперт пояснил, почему новые штаммы COVID-19 распространяются быстрее

Ситуация с взрывным распространением нового штамма коронавируса, такая как в Индии, может случиться в любой стране, предупредил сегодня на брифинге директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

"Штамм B.1.617, который был впервые выявлен в Индии в декабре 2020 года, сейчас классифицируется ВОЗ как вариант, представляющий интерес, и мы видим распространение этого вируса. Его можно замедлить, но предотвратить невозможно. Очень важно понимать, что ситуация, подобная той, что сейчас сложилась в Индии, может произойти в любой стране", - считает доктор Клюге.

Он перечислил основные триггеры крупной вспышки заболеваемости: ослабление мер личной защиты, возвращение к массовым мероприятиям, низкий охват вакцинацией. Кроме того, важный фактор - возникновение новых штаммов коронавируса, которые могут отличаться более высокой контагиозностью и агрессивностью.

"Ускоренное появление новых штаммов свидетельствует о том, что, при сохраняющейся частоте мутаций вирус начал быстрее эволюционировать, - пояснил "Российской газете" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. - Это связано с тем, что с одной стороны вирус должен приспосабливаться к увеличивающейся прослойке людей, имеющих иммунитет к классическому штамму (в результате перенесенной инфекции или вакцинации). А с другой стороны в популяции по-прежнему достаточно велика доля неиммунных людей, размножаясь в их организмах вирус изменяется, в результате чего может приобрести и такие качества, которые позволят ему инфицировать переболевших и вакцинированных. Именно такие варианты вируса сейчас имеют преимущество и распространяются значительно больше, практически вытесняя классический штамм. На данный момент каждую неделю выявляется 5 миллионов новых случаев заражения. При таком уровне заболеваемости дальнейшие мутации неизбежны".