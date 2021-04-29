ЕС ратифицировал соглашение с Британией, оно вступит в силу 1 мая

ЕС завершил ратификацию соглашения о двусторонних отношениях с Великобританией после выхода последней из блока. Документ вступит в силу 1 мая. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

"Сегодня совет принял решение о заключении соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией и соглашения о безопасности информации. Это последний шаг для ЕС в ратификации соглашений... После этого соглашения и сопроводительные тексты будут опубликованы в "Официальном журнале ЕС" до конца месяца. 1 мая 2021 года оба соглашения вступят в силу", - говорится в тексте заявления.

Сообщается также, что Великобританию в ближайшее время уведомят о завершении процедур.