Эстония увеличит расходы на оборону

Военные расходы Эстонии будут расти в ближайшие два года. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Калле Лаанет, выступая на телеканале ETV.

Он отметил, что правительство страны не намерено сокращать расходы на оборону. По словам Лаанета, коалиционным соглашением предусмотрено увеличение оборонного бюджета страны. Конкретные суммы будут утверждены в рамках бюджетной стратегии на период 2022 по 2025 годы.

Недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд пояснила, что объем расходов Эстонии на оборону не должен быть ниже двух процентов от ВВП. Но прибалтийская республика не только достигла этого показателя, но и превзошла его. Как сообщают местные СМИ, в 2021 году военный бюджет Эстонии составил рекордные 2,3 процента от ВВП страны.

Суперрасходы властей Эстонии на оборону страны происходят на фоне серьезных финансовых проблем в государстве.