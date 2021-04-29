ФАС оштрафует Google за рекламу сайтов-двойников Росреестра

Новости

Репетицию воздушного парада над Калининградом показали на видео 12:23
Весной к контрольным проверкам привлекалось более 300 тысяч военнослужащих 12:20
В Москве назвали число желающих заключить брак в праздник 12:14
На Урале передано в суд дело об афере с биатлонным центром 12:14
Академик РАН оценил опасность "петербургского" штамма коронавируса 12:11
Некоторым заключенным в Испании разрешили иметь телефоны 12:10
Глава Минюста Чехии заявила о нескольких версиях причин взрывов во Врбетице 12:10
Получать "черную" и "серую" зарплату готовы лишь 36% россиян 11:49
Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора 11:47
"Признание моей компетенции": Лоза о сравнении со Шварценеггером 11:44
Спрос на золотые украшения вырос на 52% 11:43
Эстония увеличит расходы на оборону 11:37
Более 100 тысяч школьников зарегистрировались на платформе "Сферум" 11:37
"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь" 11:34
Джабаров прокомментировал отключение РФ от SWIFT 11:16
Американский беспилотный вертолет врезался в борт военного корабля 11:05
Премьер Саксонии заявил о желании ФРГ поскорее запустить Северный поток-2 11:03
Минпромторг, Минсельхоз и ФАС проработают вопрос снижения экспорта гречихи 11:00
В Якутске задержали молодых людей, потушивших Вечный огонь 10:59
Москвич оплатил доставку еды с автоматом на плече 10:39
Россияне сообщили о готовности перейти на электронные трудовые документы 10:39
На Байкале мужчина разбился насмерть, столкнувшись с ледяной глыбой 10:38
Россияне рассказали, где проведут майские праздники 10:23
Мэра Томска Ивана Кляйна повторно прооперировали 10:17
В Хабаровске открылся первый в ДФО пункт вакцинации в аэропорту 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 11:35
Рубрика: Экономика

ФАС оштрафует Google за рекламу сайтов-двойников Росреестра

Текст: Марина Трубилина
Федеральная антимонопольная служба обязала Google прекратить рекламу сайтов-двойников Росреестра.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее Росреестр обратился в ведомство с жалобой на рекламу услуг по предоставлению сведений из Единого госреестра недвижимости, распространявшуюся в Google через сервис AdWords. Комиссия ФАС установила, что при наборе словосочетания "выписка из Росреестра" в поисковой системе отображаются объявления с пометкой "реклама" с предложением предоставить выписки на платной основе.

Фото: Olly Curtis/Future via Getty Images
Юрист оценил шансы Apple оспорить штраф ФАС на 12 миллионов долларов

Согласно Закону о госрегистрации недвижимости предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН и предоставляемых Росреестром, является государственной услугой, ее оказание иными лицами не предусмотрено, отмечается в сообщении пресс-службы ФАС. Распространявшаяся реклама нарушила требование п. 1 ст. 7 закона о рекламе (запрет рекламы услуг, распространение которых запрещено российским законодательством).

Антимонопольная служба выдала компании "Google LLC" предписание о прекращении нарушения. ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении, штраф может составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В ведомство регулярно поступают жалобы на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники, сообщает Росреестр. При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз.

Недавно был принят (но еще не подписан президентом) закон о запрете создания и функционирования сайтов-двойников Росреестра. "Данный запрет не затронет профессиональных участников рынка, использующих сведения из ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости", - подчеркивают в Росреестре.

Официальный сайт Росреестра находится по адресу www.rosreestr.gov.ru, напоминают в ведомстве. Сайты-двойники зачастую копируют структуру официальных сайтов, используют в адресе похожие названия, добавляя удвоенные буквы, приписки "online", "egrn" и т.п.

Росреестр: В базе данных не хватает сведений о владельцах недвижимости

Счетная палата недавно рекомендовала Росреестру для успешной борьбы с сайтами-двойниками изменить тарифы на услуги. Сейчас "оптовый" заказ на сведения значительно дешевле в пересчете на одну выписку, чем разовый заказ.

Росреестр планирует разработать в этом году законопроект об изменении тарифов, сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Существует три варианта: сделать бесплатными выписки для собственников недвижимости, сделать их бесплатными для всех физических лиц и сделать бесплатными для всех. Скорее всего, изменения будут поэтапными, подчеркнул руководитель ведомства. Однако эта инициатива еще должна быть согласована со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином., подчеркивают в Росреестре.

Экономика Отрасли Связь Власть Право Административное право Правительство ФАС Компании Информационные технологии Google Правительство Росреестр Административное законодательство

Главное сегодня

Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом
Китай запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая