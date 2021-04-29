ФАС оштрафует Google за рекламу сайтов-двойников Росреестра

Федеральная антимонопольная служба обязала Google прекратить рекламу сайтов-двойников Росреестра.

Ранее Росреестр обратился в ведомство с жалобой на рекламу услуг по предоставлению сведений из Единого госреестра недвижимости, распространявшуюся в Google через сервис AdWords. Комиссия ФАС установила, что при наборе словосочетания "выписка из Росреестра" в поисковой системе отображаются объявления с пометкой "реклама" с предложением предоставить выписки на платной основе.

Согласно Закону о госрегистрации недвижимости предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН и предоставляемых Росреестром, является государственной услугой, ее оказание иными лицами не предусмотрено, отмечается в сообщении пресс-службы ФАС. Распространявшаяся реклама нарушила требование п. 1 ст. 7 закона о рекламе (запрет рекламы услуг, распространение которых запрещено российским законодательством).

Антимонопольная служба выдала компании "Google LLC" предписание о прекращении нарушения. ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении, штраф может составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В ведомство регулярно поступают жалобы на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники, сообщает Росреестр. При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз.

Недавно был принят (но еще не подписан президентом) закон о запрете создания и функционирования сайтов-двойников Росреестра. "Данный запрет не затронет профессиональных участников рынка, использующих сведения из ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости", - подчеркивают в Росреестре.

Официальный сайт Росреестра находится по адресу www.rosreestr.gov.ru, напоминают в ведомстве. Сайты-двойники зачастую копируют структуру официальных сайтов, используют в адресе похожие названия, добавляя удвоенные буквы, приписки "online", "egrn" и т.п.

Счетная палата недавно рекомендовала Росреестру для успешной борьбы с сайтами-двойниками изменить тарифы на услуги. Сейчас "оптовый" заказ на сведения значительно дешевле в пересчете на одну выписку, чем разовый заказ.

Росреестр планирует разработать в этом году законопроект об изменении тарифов, сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Существует три варианта: сделать бесплатными выписки для собственников недвижимости, сделать их бесплатными для всех физических лиц и сделать бесплатными для всех. Скорее всего, изменения будут поэтапными, подчеркнул руководитель ведомства. Однако эта инициатива еще должна быть согласована со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином., подчеркивают в Росреестре.