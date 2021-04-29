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29.04.2021 13:38
Рубрика: Общество

Гидрометцентр спрогнозировал "капризную" погоду на майские праздники

Текст: Ольга Игнатова
Рассчитывать на серьезное потепление в майские праздники не приходится. Особенно жителям центральной России. Как рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, погода на Первомай будет "нервной", переменчивой, с большим количеством осадков.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Что касается столичного региона, то последний день апреля выдастся очень дождливым. И хотя температура будет в районе плюс 13-15 градусов, особого тепла москвичи не почувствуют из-за дождя и сильного ветра. 1 мая будет облачно, ночью дождь, но довольно тепло - плюс 5-7 градусов, днем от 8 до 13 градусов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"2 мая осадки прекратятся, но при лунной погоде температура по Московской области составит от 0 до минус 5 градусов. Днем в воскресенье - 10-12 градусов тепла, без дождей. А дальше к центру России подойдет средиземноморский циклон с низким давлением. И 3 мая начнутся очередные интенсивные дожди. 3 и 4 мая может выпасть 10-15 мм осадков. Это довольно много. И 4 мая произойдет очередное понижение температуры - днем будет только около 10 градусов тепла. В нерабочие дни резкого потепления мы не ожидаем", - рассказал Вильфанд.

В зоне тепла в на майских праздниках окажутся сибирские регионы: Омская, Томская, Новосибирская области, а также восток Забайкалья, Хабаровский край, Амурская область, Приморье. Там потеплеет до 20 градусов и выше.

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