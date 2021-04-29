Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Камчибек Ташиев экстренно прервал зарубежную поездку. Он возвращается в Киргизию и сразу направится в зону киргизско-таджикского пограничного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Кроме того, как стало известно "РГ", в район инцидента также направляется глава министерства чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев. Сейчас на месте уже находятся спасатели третьего отдельного поисково-спасательного отряда МЧС.

Напомним, 28 апреля на киргизско-таджикской границе серьезно обострилась обстановка. По информации пресс-службы ГКНБ Киргизии, таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения возле водозабора "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района КР. Местные жители данного приграничного населенного пункта потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Позже ГКНБ КР распространил заявление о том, что "таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на киргизско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов".

В свою очередь Госкомитет национальной безопасности Таджикистана эту информацию опровергает и возлагает всю вину за происходящее на киргизскую сторону и сообщает о восьмерых раненых гражданах Таджикистана.

В то же время президент КР Садыр Жапаров провел заседание Совета безопасности Киргизской Республики в узком составе. По информации пресс-службы главы КР, были обсуждены меры по снижению уровня напряженности и деэскалации сложившейся ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы, сохранению территориальной целостности страны, обеспечению безопасности жителей приграничных территорий.

Ситуацию на киргизско-таджикской границе рассмотрели и депутаты киргизского парламента. Некоторые из них потребовали от главы Киргизии скорейшей встречи с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.