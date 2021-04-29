Глава компании, создавшей препарат от COVID-19, награжден орденом Пирогова

Пандемия коронавируса стала для медиков, создателей вакцин и лекарств от COVID-19 не только испытанием на прочность, но и стимулом для качественных перемен в этих сферах.

Недавно в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград за вклад в российское здравоохранение. Представителем фармацевтической отрасли, получившим орден Пирогова, стал ученый и бизнесмен Петр Белый - председатель совета директоров Группы компаний "Промомед". В 2020-м здесь разработали и запустили в производство отечественный препарат для лечения больных COVID-19, который применяется по назначению врачей.

Компания первой завершила клинические испытания и зарегистрировала новинку.

Произошло это благодаря тому, что в сложный период ученые, врачи, бизнес и органы власти работали как единая команда.

- Для нас крайне важны были усилия минздрава и всего правительства России по ускоренному выводу на рынок инновационных средств лечения COVID-19, не сокращая при этом объем клинической и фармакологической экспертизы, - отметил Петр Белый. - Это поистине уникальная история, которая позволила спасти десятки тысяч жизней.

Выбор профессионального пути Петр Белый сделал еще в юности и никогда ему не изменял. Медучилище, затем - учеба и ординатура в Московском медико-стоматологическом университете Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Все дипломы - с отличием. В 2011-м году он защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Внутренние болезни" (гастроэнтерология).

Многие, даже далекие от медицины люди понимают, что развитие здравоохранения без собственной мощной фармацевтической базы рано или поздно зайдет в тупик. На импортных лекарствах такую страну, как Россия, в "здоровом теле" не удержишь - пробуксовка будет на всех этапах процесса. Тем более в наше время, когда страна живет в ожидании новых санкций, пусть даже и по надуманным поводам.

Лихие 90-е натворили в России много бед, в тяжелом положении оказалась и наша фармотрасль. В то время производители почти перестали поставлять на аптечные прилавки лекарства из отечественных субстанций. Все эти процессы молодой ученый Петр Белый видел собственными глазами, так как уже имел опыт работы на российском рынке лекарств.

Самое печальное - что в результате этого разгрома наши производители медпрепаратов теряли научный и кадровый потенциал и, казалось, безнадежно утрачивали свои позиции на внутреннем и внешнем рынках, перейдя лишь на закупку и фасовку. Для людей, болеющих за развитие здравоохранения и отечественной фармацевтики, глотком свежего воздуха стал курс на импортозамещение, взятый семь лет назад, когда руководство страны поставило задачу в сжатые сроки обеспечить лекарственную безопасность государства.

Команду профессионалов-единомышленников собрали буквально по крупицам - лучших отечественных специалистов в сфере фармацевтики искали по всей стране. Площадкой для воплощения в жизнь инновационных проектов стал саранский завод "Биохимик" - одно из старейших предприятий отрасли, приобретенное компанией в 2015 году.

С приходом новой команды в истории завода началась новая полоса. В декабре 2016-го было подписано соглашение о создании на базе предприятия научно-производственного центра (НПЦ) "Антибиотики". Возродить лучшие отечественные традиции синтеза полного цикла антибиотика здесь смогли всего за год с небольшим. Уже в феврале 2018-го в Саранске дали старт первому в стране производству полностью российского препарата нового поколения - антибиотика резерва: его применяют в тех случаях, когда другие лекарства бессильны.

Команду единомышленников собрали буквально по крупицам - лучших отечественных специалистов в сфере фармацевтики искали по всей стране

Одновременно с этим стартовал проект по подготовке современных кадров для отрасли: в Мордовском госуниверситете открылась кафедра химии и технологии физиологически активных веществ. Студенты проходят практику прямо в цехах, получая дополнительную стипендию от предприятия.

Но по-настоящему прорывным для компании стал 2020 год, прошедший под знаком борьбы с пандемией коронавируса. Создать средство для лечения COVID-19 - эта задача вышла на первый план. Выполнить ее коллективу ученых и технологов удалось в рекордно короткие сроки - менее трех месяцев. В мае под руководством членов РАН в медучреждениях ряда регионов страны начались клинические испытания новинки. Уже в конце июня, получив лицензию, препарат был запущен в производство. А к концу 2020 года с конвейера сходило до миллиона упаковок в месяц.

По мнению члена консорциума академического содружества по изучению коронавирусной инфекции, академика РАН Дмитрия Пушкаря, широкое применение отечественного препарата в терапии пациентов с коронавирусом стало одной из действенных мер в борьбе с пандемией.

Сейчас компания наращивает мощности, чтобы довести производство новинки до 2 миллионов упаковок ежемесячно. Параллельно здесь ведутся исследования по созданию новых лекарств от "болезней века" - туберкулеза, онкологии, разрабатываются антибиотики следующего поколения.

Тем временем предприятие активно завоевывает международные рынки: поставки медикаментов идут в Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Армению. В 2018 году было открыто торговое представительство во Вьетнаме. Большой интерес к продукции проявляют в государствах Персидского залива и Латинской Америки.

Однако для руководства компании приоритетным остается курс на импортозамещение и обеспечение национальной фармбезопасности. Это позволит не только снизить зависимость от зарубежных поставщиков, но и сделать лекарства доступными по цене.