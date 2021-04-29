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29.04.2021 13:38
Рубрика: В мире

Глава МИД Чехии: Прага выступает за улучшение отношений с РФ

Текст: Диана Ковалева

Прага намерена сформировать взаимовыгодные и уважительные отношения с Москвой и не заинтересована в эскалации. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

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"Мы не заинтересованы в эскалации отношений. РФ является важным европейским игроком и останется им и в будущем. Есть области, в которых у нас противоположные интересы. Есть и такие, в которых мы видим определенные проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений", - сказал Кулганек словацкому изданию "Правда".

По его словам, Чехия выступает "за прагматичное урегулирование отношений" с Россией. Как добавил министр, сейчас диалог между двумя странами входит в "сложную фазу", однако он верит, что отношения удастся "урегулировать так, чтобы они были взаимовыгодными".

Напомним, 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что местные власти подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году спецслужбы России​​​. Москва назвала эти обвинения возмутительными и голословными. Несмотря на это, чешские власти выслали 18 российских дипломатов. Российская сторона в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В мире Европа Чехия

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