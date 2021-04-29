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29.04.2021 14:10
Рубрика: Экономика

Глава Россельхознадзора оценил "челночный" ввоз в РФ санкционных продуктов

Текст: Татьяна Карабут
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что необходимо бороться с "челночным" ввозом в Россию санкционных продуктов - в частности, сыров и колбас. Об этом он сказал в интервью на канале НТВ.

"Сыры, колбасы итальянские начали челночно возить, и с этим уже нужно бороться нашим коллегам, потому что это в магазинах, потому что это с точки зрения проверки очень просто", - пояснил Данкверт.

Фото: iStock
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По его словам, сейчас ввозят санкционную продукцию больше через Казахстан, тогда как с Беларусью эта проблема практически решена.

В Россельхознадзоре "РГ" уточнили, что с момента введения продовольственного эмбарго к середине апреля 2021 года было всего уничтожено почти 1,277 тыс. тонн. Из них молочной продукции - около 746,9 тыс. кг, мяса и мясной продукции - более 362,1 тыс. кг, рыбы - почти 167,9 тыс. кг, растениеводческой продукции - около 36,6 тыс. тонн.

Продовольственное эмбарго Россия ввела в августе 2014 года: к ввозу были запрещены мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция из тех стран, которые ввели антироссийские санкции. В первую очередь, это коснулось продукции из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Список стран расширялся, запрет Россия продлевала неоднократно. В данный момент он действует до конца 2021 года.

Также Сергей Данкверт рассказал, что в 2021 году доля фальсификата в продуктах, поступающих в бюджетные организации, снижается. Это показали выборочные проверки ведомства, которые проводились по поручению заместителя председателя правительства. В прошлом году по школьным, дошкольным, бюджетным организациям фальсифицировалось более четверти всей продукции.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Санкции и антисанкции

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