Илон Маск за сутки потерял больше двух миллиардов долларов

Американский предприниматель Илон Маск за сутки потерял 2,1 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Основной актив Маска - производитель электромобилей Tesla - отчитался 27 апреля о рекордной прибыли, которая в первом квартале 2021 года составила 438 миллионов долларов. Несмотря на это, акции компании после публикации отчетности подешевели на 3%. Инвесторы оказались разочарованы отсутствием четких целей по поставкам электрокаров на 2021 год.

Дополнительное давление на американские фондовые индексы 28 апреля оказали результаты Федеральной резервной системы США. Федрезерв отметил сохраняющиеся риски для экономики из-за эпидемиологической ситуации. В результате индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,48%, Standard & Poor's 500 - на 0,08%, а Nasdaq Composite - на 0,28%.

При этом состояние главных соперников Маска по рейтингу Forbes за сутки увеличилось. Основатель Amazon Джефф Безос заработал 2,2 миллиарда долларов (общее состояние - 201 миллиард долларов), а президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - 140 миллионов долларов (184,3 миллиарда долларов). Состояние Маска оценивается в 170,5 миллиарда долларов, он занимает третью строчку мирового рейтинга.