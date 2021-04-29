Новости

Москвич оплатил доставку еды с автоматом на плече 10:39
Россияне сообщили о готовности перейти на электронные трудовые документы 10:39
На Байкале мужчина разбился насмерть, столкнувшись с ледяной глыбой 10:38
Россияне рассказали, где проведут майские праздники 10:23
Мэра Томска Ивана Кляйна повторно прооперировали 10:17
В Хабаровске открылся первый в ДФО пункт вакцинации в аэропорту 09:46
Из Екатеринбурга в майские праздники организуют более тысячи авиарейсов 09:26
Илон Маск за сутки потерял больше двух миллиардов долларов 09:25
Власти Южно-Сахалинска решили отказаться от тротуарной плитки 09:21
В Подмосковье пытались сбыть два килограмма наркотиков 09:18
Опрос показал, сколько российских компаний будут работать 4-7 мая 08:50
В Москве провели более 170 тысяч высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ 08:49
В Омске назовут улицу в честь выигравшего Кубок Гагарина "Авангарда" 08:48
Назван эффективный способ борьбы с борщевиком 08:44
Накануне Пасхи цены на яйца в России начали снижаться 07:42
Китай запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции 06:46
Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19 06:34
Авария в Гаити унесла более 20 жизней 06:02
Байден вспомнил о покойном сыне 05:41
Грузовой корабль "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили 04:56
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом 03:51
Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане 02:41
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT 02:01
Илья Ковальчук: Боб Хартли заслужил поставить жирную точку 01:35
ЦСКА успел на матч против "Фенербахче" благодаря вмешательству Мишустина 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 09:25
Рубрика: В мире

Илон Маск за сутки потерял больше двух миллиардов долларов

Текст: Василий Кошкин

Американский предприниматель Илон Маск за сутки потерял 2,1 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Фото: iStock
Илон Маск: При покорении Марса будет много человеческих жертв

Основной актив Маска - производитель электромобилей Tesla - отчитался 27 апреля о рекордной прибыли, которая в первом квартале 2021 года составила 438 миллионов долларов. Несмотря на это, акции компании после публикации отчетности подешевели на 3%. Инвесторы оказались разочарованы отсутствием четких целей по поставкам электрокаров на 2021 год.

Дополнительное давление на американские фондовые индексы 28 апреля оказали результаты Федеральной резервной системы США. Федрезерв отметил сохраняющиеся риски для экономики из-за эпидемиологической ситуации. В результате индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,48%, Standard & Poor's 500 - на 0,08%, а Nasdaq Composite - на 0,28%.

При этом состояние главных соперников Маска по рейтингу Forbes за сутки увеличилось. Основатель Amazon Джефф Безос заработал 2,2 миллиарда долларов (общее состояние - 201 миллиард долларов), а президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - 140 миллионов долларов (184,3 миллиарда долларов). Состояние Маска оценивается в 170,5 миллиарда долларов, он занимает третью строчку мирового рейтинга.

В мире США Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом
Китай запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета