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29.04.2021 13:12
Рубрика: Культура

Юрий Колокольников станет лицом международного форума Key Buyers Event

Текст: Сусанна Альперина
Популярный российский актер Юрий Колокольников, в творческой биографии которого несколько громких зарубежных проектов ("Игра Престолов", "Довод", "Американцы" и другие), выбран амбассадором третьего международного форума Key Buyers Event: digital.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мероприятие, которое пройдет с 8 по 10 июня в онлайн-формате, организует Роскино при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий. В рамках форума российские производители фильмов, сериалов, анимации представят свои проекты международным дистрибуторам.

Фото: предоставлено МТС Медиа
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На Key Buyers Event: digital будет представлен новый проект с участием Юрия Колокольникова - сериал "Крюк", о котором писала "РГ". Он рассказывает о хоккеисте Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. В России премьера сериала прошла на медиасервисе Megogo. Создатели сериала "Крюк" планируют найти на предстоящем форуме зарубежных партнеров для создания второго сезона. А то, что актер представляет проект онлайн-сервиса, символизирует собой и тот факт, что на предстоящем форуме особое внимание будут уделено российским онлайн-кинотеатрам и оригинальному контенту, который они производят. На прошлом Key Buyers Event: digital, напомним, лицом форума стала актриса Аня Чиповская.

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино, подчеркивает, что успех продвижения наших фильмов и сериалов за рубежом зависит, в том числе, и от степени узнаваемости наших актеров, режиссеров, продюсеров на международной арене. "За последние несколько лет появилась целая плеяда молодых талантов из России, кто был удостоен признания как профессиональной аудитории на фестивалях, так и широкой публики. Роскино совместно с Министерством культуры РФ и Фондом кино ведет системную работу по представлению российских талантов на ключевых международных кинорынках и фестивалях, и Key Buyers Event: digital станет еще одним важным шагом для достижения этой цели", - говорит Маркова.

Актер Юрий Колокольников отмечает, что для него как для актера и продюсера важно участвовать в процессе коммуникации с международными участниками, заинтересованными в нашем контенте.

Справка "РГ"

Юрий Колокольников - российский актер, продюсер, на сегодняшний день в его фильмографии более 80 фильмов и сериалов. Среди его международных проектов: "Довод" Кристофера Нолана (2020), "Призрачная шестерка" Майкла Бэя (2019), "Телохранитель киллера" Патрика Хьюза (2018), "Американцы" (2017, 2018), "Игра престолов" (2014).

Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости
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Юрия можно увидеть в таких российских художественных фильмах, как "Серебряные коньки" (2021), "Петровы в гриппе" (2021), "Юморист" (2019), "Тайна печати дракона" (2019), "ВМаяковский" (2018), "Завтрак у папы" (2015), "Интимные места" (2013), а также в сериалах "Крюк" (2021), "Воскресенский" (2021), "Беспринципные" (2020), "Озабоченные" (2015), "Бесы" (2006) и других.

Колокольников - ведущий документального цикла "Истории о нас" телеканала History, который рассказывает об истории и культуре России через судьбы выдающихся людей.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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