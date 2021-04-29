На Московском международном кинофестивале в программе Андрея Плахова "Эйфория изоляции" прошла премьера одного из самых необычных фильмов года - документальной картины Владимира Непевного, основанной на беседах "собутыльников онлайн".

В разгар локдауна-2020, когда все страдали в самоизоляции, на сервере объявлений "Авито" инициативная интернет-юзер Светлана Третьякова предложила желающим за умеренную плату изливать душу под рюмку вина в дружеской беседе с незнакомкой. Спрос был огромным - тысячи запросов в день, к участливой Светлане выстроилась виртуальная очередь, задушевные беседы напоминали прием у психотерапевта. Глубоко удовлетворенными оказались обе стороны: Светлана, которая была на мели, добыла средства к существованию, ее собеседники, поделившись сокровенным, чувствовали себя в пучине локдауна не столь одинокими и брошенными. Составив суть фильма "Собутыльник-онлайн", эти беседы оказались уникальным исследованием состояния не только отдельных людей, но и целого общества перед лицом неизвестности, документом экстремального времени.

Мы беседуем с автором фильма известным режиссером-документалистом Владимиром Непевным.

Вы из прессы узнали о таком удивительном сервисе - "Собутыльник-онлайн"?

Владимир Непевный: Я читал статьи о новом бизнесе - когда человек за деньги предлагает себя в собутыльники. Было это весной 2020-го, все сидели в самоизоляции, и феномен меня заинтересовал - ведь он связан с какими-то более глубокими личностными проблемами. С вечной универсальной проблемой одиночества, дефицита общения, потребности, чтобы тебя выслушали. Она и в обычной жизни существует - особенно в России, где люди не привыкли обращаться к психоаналитику и почти нет "телефонов доверия". Но как делать об этом фильм, я плохо представлял: ведь это интимный процесс. К психоаналитику с камерой не пойдешь - он съемку запретит: конфиденциальность - условие его общения с пациентом. И я решил воспользоваться "собутыльниками". С точки зрения драматургии фильма главный "собутыльник" должен быть один, но меняются его собеседники. Выбрал Светлану, которая в этой сфере была из самых активных. И она оказалась идеальным вариантом.

Как все происходило? Собеседники знали, что их записывают?

Владимир Непевный: Мы договорились, что Светлана будет включать запись, предупредив собеседника. Многие возражали, особенно те, кому в состоянии стресса было не до публичности. И у меня до конца не было уверенности, что из этого можно сделать фильм. Но для меня и это было интересно, когда ты не участвуешь в съемке и не можешь на нее повлиять, зато люди гораздо легче раскрываются.

Как вы для себя определяли цель такого фильма?

Владимир Непевный: Его участники делятся опытом проживания экстремальной ситуации. И этот опыт выявил нечто, о чем они прежде не задумывались. Например, женщина, которую пандемия надолго заперла в одном помещении с мужем, вдруг поняла, что они люди совершенно несовместные. А кто-то предается конспирологическим теориям. А вот героиня ведет свои эфиры, запершись в туалете - втайне от близких, и испытывает счастье оттого, что она сейчас одна. В игровом кино до такого не додумаешься. Мне кажется, все это - срез общественного сознания в те дни. Если бы я снимал интервью как обычно, не было бы такого эффекта непосредственности, как при общении с условным "собутыльником", в которым они больше никогда не встретятся. Это как случайный попутчик в поезде, с которым легко откровенничать.

В случае с одной из собеседниц вы неузнаваемо исказили ее изображение и голос - почему?

Владимир Непевный: Нам необходимо было письменное разрешение участников на публичную демонстрацию их бесед. Эта женщина категорически отказалась, а без нее никак, она одна из самых ярких персон фильма. Пришлось "заблюрить" изображение и менять голос.

Как я понимаю, беседы продолжались часами и, работая над фильмом, вы просмотрели огромное количество материала. Перед вами прошли очень разные человеческие типы - какую гамму чувств они у вас вызывали?

Владимир Непевный: Восхищают женщины, почти все. Они в такой ситуации показали себя более тонкими, гибкими, отзывчивыми. Хотя есть очень трогательный парнишка, который явно заинтересовался девушкой много старше его. Но вообще мужчины оказались менее интересными.

Они просто менее расположены откровенничать с симпатичной незнакомкой и скорее распускали хвосты, чем делились наболевшим. А что нового этот уникальный опыт добавил к вашему знанию о людях?

Владимир Непевный: Вообще, познание людей - это бесконечный процесс: каждый фильм - новое погружение. Но этот опыт для меня особенно ценен, потому что ничего подобного я прежде не делал. Снимал в основном портреты писателей, художников, поэтов, а здесь я имел дело со стихийной материей жизни, и это крайне интересно.

Фото: Из архива режиссера Владимира Непевного

Но есть важная деталь: люди на этих беседах зарабатывали - расценки устанавливались в диапазоне от сотен рублей до 5 тысяч. Нет ли соблазна сделать это, так сказать, постоянной профессией?

Владимир Непевный: Сейчас острота переживания пандемии ушла, и эти запросы почти прекратились. Пик был весной и летом прошлого года. У Светланы тогда был трудный период, она осталась без работы, и для нее это было хорошей поддержкой.

Она явно вошла в роль психоаналитика - прекрасно чувствовала собеседника, ему подыгрывала.

Владимир Непевный: Мне кажется, это природный талант - уметь слушать, найти нужные слова и тон. Поэтому я хотел именно с ней делать картину. У нее интересный бэкграунд: долго жила в Испании, в Чехии, был какой-то бизнес, но рухнул… Она человек современный, динамичный, инициативный, общительный и, как я понимаю, для нее ситуация локдауна была невыносимой. Для нее это был способ не только заработать, но и не скатиться в депрессию.

Каковы перспективы фильма?

Владимир Непевный: Дистрибьютор картины компания "Антиподы" надеется показать его на других фестивалях, а потом выпустит в прокат. Публика на премьере очень хорошо его принимала и много смеялась. Думаю, это был смех узнавания…